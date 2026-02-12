Po įspūdingo čiuožėjų pasirodymo – F. M. Leščiauskaitės kirčiai prezidentui: rėžė be užuolankų

Įspūdinga 6-oji vieta sukėlė ne tik pasididžiavimo bangą, bet ir atvėrė senas diskusijas apie sportininkų kelią bei valstybės sprendimus.
Savo nuomonę socialiniuose tinkluose išsakė ir rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė.
Žinoma moteris „Facebook“ pasidalytame įraše neslėpė emocijų – pasidžiaugusi sportininkų pasirodymu, kartu priminė ir skaudžius momentus, kai Allison Reed ilgus metus negavo Lietuvos pilietybės.
„Vakar į Lietuvos duetą ant ledo buvo pasididžiavimas žiūrėti. Apsirengę skoningai, šokis išsiskyrė ir įtraukė, valdė pačiūžas kaip patys dievai. Tikrai nekvėpavau tas kelias minutes.
Bet apmaudu ir gėda prisiminti, kaip Lietuva iš jų tyčiojosi, nesuteikdama Allison Reed pilietybės.
Žiūrėjau į juos, kai ekraną puošė Lietuvos vėliava, ir galvojau apie tai, kad ne tik žmonės turi duoti šaliai, bet ir šalis jiems. Čia – kaip santykiai. Neturėtų būti į vienus vartus.
Dar apmaudžiau suvokiant, kaip lengva ranka Lietuvoje suplaukė visokio plauko migrantų, praktiškai be atrankos, kuriems tai mums maitinančią ranką reiks ištiesti.
Bet kai atsirado žmogus, kuris Lietuvą sugeba Lietuvą atvesti į 6-ąją vietą Olimpinėse žaidynėse, tai mes valkiojome jį kaip skudurą kelis metus.
Well done, Nausėda. Parodėte principus tikrai reikalingoje vietoje. Tikiuosi, stebėdamas Allison Reed ir Saulių Ambrulevičių ant ledo vakar jautėte gėdą“, – nuomone dalijosi ji.
Gitanas NausėdaFausta Marija LeščiauskaitėAllison Reed
Rodyti daugiau žymių