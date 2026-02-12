ŽmonėsVeidai ir vardai

Po istorinio pasirodymo prabilo buvusi S. Ambrulevičiaus partnerė: „Kokia garbė būti maža jo kelio dalimi“

2026 m. vasario 12 d. 10:52
Lrytas.lt
Po įspūdingo pasirodymo Milano–Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse, kai Lietuvos dailiojo čiuožimo duetas Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius iškovojo istorinę 6-ąją vietą, sveikinimų ir emocijų netrūko ne tik iš gerbėjų, bet ir jų sportinį kelią iš arti mačiusių žmonių.
Socialiniuose tinkluose emocijų neslėpė ir su Sauliumi Ambrulevičiumi ant ledo šokusi Asta Žukaitė-Nalivaikienė. „Facebook“ paskyroje ji pasidalijo jautriu įrašu, kupinu prisiminimų, pasididžiavimo ir asmeninių detalių apie sportininko kelią iki olimpinio ledo.
„6 vieta Olimpinėse žaidynėse. Už šito skaičiaus – trylika metų darbo. Už šitos vietos – sprendimai, kuriuos reikėjo priimti tada, kai dar niekas nežadėjo olimpinės šviesos.
Koks vingiuotas buvo tas kelias. Ir kokia garbė būti mažu jo fragmentu – nuo televizijos projekto, kuriame čiuožėme kartu, iki olimpinės scenos. Net ir tas, atrodytų, mažas žingsnis buvo dalis maršruto, kuris vedė į šią didelę sėkmės istoriją.
Kai susiskambinome prieš varžybas Milane, Saulius nusijuokė: „Bet, Asta, tu visada liksi mano pirmoji partnerė.“
Nuo mūsų čiuožimo kartu jis ir nusprendė pabandyti savo laimę anapus Atlanto visiškai naujoje dailiojo čiuožimo disciplinoje.
O aš nuo 2014-ųjų keliavau ten, kur tik jis čiuožė. Mačiau, kaip auga. Kaip tobulėja. Kaip tampa tuo, kuo yra šiandien.
Šiandien jis kartu su Allison Reed iškovoja istorinę 6 vietą Olimpinėse žaidynėse.
Ir tai – ne tik rezultatas.
Tai kantrybė.
Tai tikėjimas, kai kiti netikėjo.
Jie sukėlė tikrą palaikymo, susižavėjimo ir pasididžiavimo audrą Lietuvoje.
Aš švenčiu kartu.
Su ypatingu jausmu.
Ir su begaliniu pasididžiavimu.
Bravo, Sauliau!“, – jautriai rašė ji.
