Po istorinio pasirodymo prabilo buvusi S. Ambrulevičiaus partnerė: „Kokia garbė būti maža jo kelio dalimi“

Socialiniuose tinkluose emocijų neslėpė ir su Sauliumi Ambrulevičiumi ant ledo šokusi Asta Žukaitė-Nalivaikienė. „Facebook“ paskyroje ji pasidalijo jautriu įrašu, kupinu prisiminimų, pasididžiavimo ir asmeninių detalių apie sportininko kelią iki olimpinio ledo.
„6 vieta Olimpinėse žaidynėse. Už šito skaičiaus – trylika metų darbo. Už šitos vietos – sprendimai, kuriuos reikėjo priimti tada, kai dar niekas nežadėjo olimpinės šviesos.
Koks vingiuotas buvo tas kelias. Ir kokia garbė būti mažu jo fragmentu – nuo televizijos projekto, kuriame čiuožėme kartu, iki olimpinės scenos. Net ir tas, atrodytų, mažas žingsnis buvo dalis maršruto, kuris vedė į šią didelę sėkmės istoriją.
Kai susiskambinome prieš varžybas Milane, Saulius nusijuokė: „Bet, Asta, tu visada liksi mano pirmoji partnerė.“
Nuo mūsų čiuožimo kartu jis ir nusprendė pabandyti savo laimę anapus Atlanto visiškai naujoje dailiojo čiuožimo disciplinoje.
O aš nuo 2014-ųjų keliavau ten, kur tik jis čiuožė. Mačiau, kaip auga. Kaip tobulėja. Kaip tampa tuo, kuo yra šiandien.
Šiandien jis kartu su Allison Reed iškovoja istorinę 6 vietą Olimpinėse žaidynėse.
Ir tai – ne tik rezultatas.
Tai kantrybė.
Tai tikėjimas, kai kiti netikėjo.
Jie sukėlė tikrą palaikymo, susižavėjimo ir pasididžiavimo audrą Lietuvoje.
Aš švenčiu kartu.
Su ypatingu jausmu.
Ir su begaliniu pasididžiavimu.
Bravo, Sauliau!“, – jautriai rašė ji.
Asta Žukaitė NalivaikienėSaulius AmbrulevičiusAllison Reed
Rodyti daugiau žymių