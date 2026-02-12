Socialinius tinklus sprogdina M. Jampolskio ir I. Puzaraitės vaizdo įrašas: jame – netikėtos detalės

Vaizdo įraše girdisi, kaip atlikėjų pora pristato vienas kitą – jų ištarti žodžiai prajuokino ne tik ten buvusius klausytojus, bet ir internautus.
„Pagrindinė Lietuvos anūkė, moteris, su kuria galiu daryti, ką tik noriu scenoje, ir nieko, ko noriu gyvenime.
Mažas žmogus, didele pavarde – Irūna Puzaraitė-Čepononienė, kažkuria prasme net šiek tiek Jampolskienė“, – taip Irūną pristatė Marius.
Po tokio aktoriaus pasisakymo ėmė kvatoti visa publika.
„Na, laba diena!“, – nustebusi scenos partnerio pasisakymu rėžė Irūna.
Neilgai trukus Irūna pristatė ir Marių – moteris taip pat negailėjo ironiškų žodžių.
„O šalia manęs – mano juoda gyvenimo dėmė. Mano scenos sugyventinis Marius Jampolskis. Neplokit“, – šmaikštavo ji.
„Jau buvau pasiruošęs išgirsti – juodoji skylė“, – su šypsena veide atkirto M. Jampolskis.
Panašu, kad atlikėjai nevengia pašiepti vienas kitą ir dėl kandesnių replikų tikrai nesusipyksta.
Priešingai – toks mokėjimas patraukti per dantį tik įrodo, kad per tiek metų kartu scenoje partneriai yra visiškai atviri vienas prieš kitą.
M. Jampolskis koncerto metu taip pat bandė prisiminti, kiek metų jiedu kartu koncertuoja. Pagal jo skaičiavimus, duetas publiką džiugina jau apie 15 metų.
„Per tą laikotarpį mes išgyvenome ir daug pakilimų, ir nuosmukių, bet kažkaip išmokome“, – pridūrė Marius.