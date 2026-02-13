Teismo smūgis J. Arlauskaitės-Jazzu mamai: teks atlyginti solidžią sumą

Tuo metu ieškovės D.T. naudai iš atlikėjos motinos Auksės Arlauskienės priteista 161 546 eurų skola, 77 387 eurai delspinigių, 40 660 eurai palūkanų – iš viso 279 594 eurai bei 5 proc. dydžio procesinės palūkanos, Eltai pranešė teismas.
Taip pat ieškovės D. T. naudai iš atsakovės A. Arlauskienės priteisti 8 135 eurai bylinėjimosi išlaidų.
„Atsakovės Justės Arlauskaitės atžvilgiu ieškinį atmesti“, – paskelbė teismas.
Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Vilniaus apygardos teismui.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą, kurioje verslininkė iš atlikėjos ir jos mamos A. Arlauskienės iš viso siekė prisiteisti beveik 356 tūkst. eurų siekiančią skolą, delspinigius ir palūkanas.
Justė Arlauskaitė-JazzuTeismassprendimas
