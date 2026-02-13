Išvydęs chorų mūšį Vidas Mačiulis neslėpė nusivylimo: „Nedomina kauniečių?“

Kol scenoje chorai kovoja dėl komisijos ir žiūrovų simpatijų, socialiniuose tinkluose jau kyla diskusijos dėl balsavimo rezultatų. Šįsyk dėmesio centre atsidūrė Kaunas.
Žurnalistas Vidas Mačiulis viešai suabejojo kauniečių palaikymu savo chorui ir atkreipė dėmesį į stebinančiai mažą žiūrovų balsų skaičių.
Apie tai jis prakalbo socialiniame tinkle „Facebook“.
„Puikus „Didysis chorų mūšis“ nedomina kauniečių? LNK televizija jau du sekmadienius iš eilės rodė Lietuvos miestų netradicinių chorų pasirodymus, kuriuos vertina žiūrovai.
Vasario 8-ąją Martyno Kavaliausko vadovaujamas Kauno „Rubininis“ choras, sužavėjęs autoritetingus vertinimo „generolus“, iškovojo „auksinį“ tašką.
Žiūrovai, deja, vangiai balsuoja už savo miesto chorą. Kauniečių balsų buvo tiek pat, kiek ir Alytaus choro gerbėjų – 4057 ir 4054, nors gyventojų skaičius skiriasi net 6 kartus...“, – nuomone dalijosi V. Mačiulis.