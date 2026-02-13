Justę Arlauskaitę-Jazzu pamilęs Tadas Gryn prakalbo apie ypatingą ryšį su buvusia partnere

Apie naujai užgimusius jausmus ir savo buvusią partnerę T. Gryn atsivėrė LRT laidoje „Genijaus kailyje“.
Laidoje Tadas pasakė, kodėl iki šiol palaiko ryšius su savo buvusia partnere.
„Man atrodo, kad tai vienas paprasčiausių, bet tuo pačiu ir sudėtingiausių dalykų. Tiesiog myli tą žmogų, bet ta meilė peraugusi į kitą lygmenį.
Tiek daug visko pereita su Toma – mes kartu studijavome, kūrėme savo gyvenimą, įsigijome namus.
Dabar pamiršti žmogų, išbraukti jį iš savo gyvenimo, manau, būtų kvaila. Juolab, kad tai yra artimas žmogus man, kaip šeimos narys, čia būtų tas pats, kaip nebendrauti su tėvais, broliais ar seserimis“, – LRT laidoje „Genijaus kailyje“ kalbėjo Tadas.
Aktorius taip pat pabrėžė, kad gyvenime siekia su visais palaikyti pagarbų ryšį.
„Man atrodo, kad gyvenime reikia užsiimti gražiais dalykais. Nes tiek daug blogo vyksta... Ir jei mes patys užsiimsime tamsiais dalykais, greitai nugrimsime į tamsą patys. Bus tikrai liūdnoka“, – dėstė T. Gryn.
Primename, kad žinia apie užgimusią meilę tarp T. Gryn ir T. Vaškevičiūtės pasklido prieš kelis mėnesius, spalio pabaigoje.
Kai naujiena pasiekė dienos šviesą, pora nevengė bendrų renginių, kuriuose demonstravo šiltus jausmus, bei nuotraukų, kuriose įamžintas jų romantiškas laikas kartu.