Oksana Pikul pasidžiaugė savo brangiausiu vyru: „Mano blogas berniukas“

Prieš daugiau nei dvi savaites savo instagramo paskyroje Oksana pasidalijo ant krėslo sėdinčio vyro nuotrauka ir brūkštelėjo: „My bad boy“ (liet. Mano blogas berniukas) vertas posto“.
„Bus įdomiau, jei parašysite, jog pasidalinau paslaptingo vyro nuotrauka. Man mano brolis yra širdis ir siela, šeima“, – Lrytas šypsojosi Oksana.
Lrytas primena, kad nuo 2021 m. birželio pradžios ieškomas kaltinamasis Jonas Baronas pagal Lietuvos Respublikos išduotą Europos arešto orderį sulaikytas 2023 m. Portugalijoje. Portugalijos teisėsaugos sprendimu Oksanos Pikul brolis perduotas Lietuvai.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai nuo 2021 m. birželio 4 d. vykdė Jono Barono (gim. 1995 m.) paiešką. Paieška pradėta, kai kaltinamasis bylos nagrinėjimo eigoje pasislėpė nuo teismo.
Teismas bylą išnagrinėjo kaltinamajam nedalyvaujant ir 2021 m. lapkričio 26 d. priėmė nuosprendį, kuriuo J.Baroną pripažino kaltu ir nuteisė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, nesunkaus sveikatos sutrikdymo visuomenei pavojingu būdu ir viešosios tvarkos pažeidimo bei paskyrė 7 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
2015 m. J. Baronas buvo sulaikytas už narkotinių medžiagų platinimą, sulaikymo metu pas jį rastos narkotinės medžiagos. 2017 m. viešoje vietoje, konflikto su kitu asmeniu metu, panaudojęs nelegaliai turimą šaunamąjį ginklą ir nesunkiai sužalojęs du asmenis, jis iš įvykio vietos pasišalino.
Po paieškos veiksmų ieškomasis 2022 m. gruodžio 30 d. buvo sulaikytas Portugalijoje pagal Lietuvos Respublikos išduotą Europos arešto orderį. 2023 m. kovo 1 d. Portugalijos teisėsauga priėmė sprendimą perduoti J.Baroną Lietuvos Respublikai, kovo 11 d. ieškomasis pargabentas į Lietuvą ir patalpintas į Kauno kalėjimą, tačiau jau išleistas į laisvę.