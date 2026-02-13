Retai apie asmeninį gyvenimą kalbanti Allison Reed parodė mylimąjį: „Kas galėjo pagalvoti“

Anksčiau ne vienas gerbėjas spėliojo, ar Saulius ir Allison yra pora ir už ledo ribų, tačiau trečiadienį jiedu išsklaidė visas kalbas.
Nulipę nuo olimpinio ledo, partneriai nuskubėjo pas mylimuosius ir krito į jų glėbius, netrūko ir bučinių.
Panašu, kad A. Reed jau kurį laiką puoselėja šiltus jausmus savo širdies draugui, nors apie jųdviejų santykius moteris per daug neatvirauja.
Vis dėlto, šį kartą Allison leido bent akies kampeliu žvilgtelėti į savo santykius.
Neseniai socialiniuose tinkluose ji mylimajam skyrė gimtadienio sveikinimą, kuriame neslėpė šiltų jausmų.
„Su gimtadieniu, mano gražuoli. Atsigręžiu į tai, kaip mes susipažinome, ir galvoju, kaip viena naktis gali pakeisti dviejų žmonių gyvenimo kryptį.
Kas galėjo pagalvoti, kad mano svajonių vyro sutikimo „recepte“ bus DJ, pasivaikščiojimas paplūdimiu, pamiršti akiniai nuo saulės ir aštuonkojis.
Susitikimas su tavimi – vienas geriausių dalykų, kurie man kada nors nutiko. Tu privertei mane jaustis labiau palaikomą, pastebėtą, branginamą ir mylimą, nei kada nors maniau, kad įmanoma.
Nepaisant viso atstumo, tu visada buvai šalia – palaikei mane siekiant beprotiškiausių svajonių ir pripildei mano gyvenimą begaline laime. Aš taip tavimi didžiuojuosi ir esu be galo dėkinga už viską, koks tu esi. Ir didžiuojuosi galėdama tave mylėti.
Žinau, kad ateinantys metai atneš nuostabių dalykų, ir nekantrauju dar daugiau šio nuostabaus gyvenimo patirti šalia tavęs. Myliu tave labiau, nei galiu apsakyti žodžiais“, – sausį rašė Allison.
Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse, šokių ant ledo finale užėmė garbingą šeštąją vietą.
Po įspūdingo pasirodymo netrūko emocijų – laimės ašarų, karštų apkabinimų ir bučinių.
Saulių ir Allison palaikė ne tik visa Lietuva, bet ir jų artimieji, kurie jų pasirodymą stebėjo gyvai, Italijoje.
Saulius AmbrulevičiusAllison Reeddailusis čiuožimas
