Apie meilę 18 metų jaunesniam kovotojui paskelbusi O. Pikul užkaitino internautus: pasipylė ir žinomų žmonių komentarai

2026 m. vasario 14 d. 14:25
Lrytas.lt
Per Valentino dieną vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul (42 m.) tiesiogine ta žodžio prasme užkaitino socialinius tinklus. Pikantišką fotosesiją su kovotoju Dominyku Dirksčiu (24 m.) paviešinusi žinoma moteris patvirtino, kad jiedu – naujai užgimusi pora.
„Detales kol kas norime pasilikti sau“, – naujienų portalui Lrytas tepasakė O.Pikul. Dabar jau aišku, ką Oksana palaikė sausio pabaigoje vykusiame UTMA turnyre.
Tačiau ši žinia daug kam buvo netikėta. 177 tūkst. sekėjų instagrame turinti Oksana sulaukė didžiulės reakcijų bangos.
Vos per porą valandų kraują kaitinanti fotosesija sulaukė daugiau nei 16 tūkst. patiktukų ir begalės komentarų.
„Galingai“, – komentavo žinomiausia Lietuvos mokytoja Veronika Naumovaitė-Kazilionė. 
Už poros laimę džiaugėsi ir socialinių tinklų žvaigždė Kristina Meseguer. Palaikymą išreiškė Oksanos gera bičiulė Monika Kvietkutė.
„Bomba. Jėga“, – rašė ji.
O štai vienas komentatorius nevengė pajuokauti: „Įdomu, ką Stano mano apie tai?“
„Stano pasipiktinęs“, – juokavo dainininkas Deivydas Zvonkus, o atlikėja Mia Pilibaitytė sureagavo komentare uždėdama juoko šypsenėles.
 
