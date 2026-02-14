ŽmonėsVeidai ir vardai

Susitarė ar sutapimas? Ant raudonojo kilimo dėmesį prikaustė seksualus trijų garsių moterų pasirinkimas

2026 m. vasario 14 d. 09:39
Lrytas.lt
Vasario 12-osios vakarą žinomi žmonės rinkosį į nuotaikingo filmo „ŠEIMA į gamtą!“ išankstinę premjerą. Ant raudonojo kilimo pozavo ir nuomonės formuotoja Goda Problema, „Shop by Siegel“ įkūrėja Viktorija Siegel ir aktorė Ineta Stasiulytė.
Daugiau nuotraukų (11)
Ineta ir Goda filme atlieka pagrindinius vaidmenis, o Viktorija pirmą kartą debiutavo kaip aktorė – ji pasirodė viename filmo epizode.
Žvelgiant į premjeros svečius ne vienam, stebėjusias šias damas, kilo klausimas – ar prieš besiruošdamos renginiui, visos susitarė, ką rengsis?
Jas vienijo seksuali medžiaga – gipiūras. Ineta ir Goda pasirinko seksualias sukneles, apnuoginančias ir kūną, o štai V.Siegel vilkėjo švarkelio tipo suknelę, prie kurios priderino gipiūrines pėdkelnes.
„Šeima – gražiausias dalykas pasaulyje, kol vaikučiai pabiručiai tampa paaugliais. Šiuolaikinė šeima išvyksta į gamtą suartėti. Į romantišką kelionę įsivelia pavojingas nusikaltėlis. Ar šeima išlaikys šį išbandymą?“ – skelbiama komedijos aprašyme.
Viktorija SiegelIneta Stasiulytė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.