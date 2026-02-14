Susitarė ar sutapimas? Ant raudonojo kilimo dėmesį prikaustė seksualus trijų garsių moterų pasirinkimas

Ineta ir Goda filme atlieka pagrindinius vaidmenis, o Viktorija pirmą kartą debiutavo kaip aktorė – ji pasirodė viename filmo epizode.
Žvelgiant į premjeros svečius ne vienam, stebėjusias šias damas, kilo klausimas – ar prieš besiruošdamos renginiui, visos susitarė, ką rengsis?
Jas vienijo seksuali medžiaga – gipiūras. Ineta ir Goda pasirinko seksualias sukneles, apnuoginančias ir kūną, o štai V.Siegel vilkėjo švarkelio tipo suknelę, prie kurios priderino gipiūrines pėdkelnes.
„Šeima – gražiausias dalykas pasaulyje, kol vaikučiai pabiručiai tampa paaugliais. Šiuolaikinė šeima išvyksta į gamtą suartėti. Į romantišką kelionę įsivelia pavojingas nusikaltėlis. Ar šeima išlaikys šį išbandymą?“ – skelbiama komedijos aprašyme.