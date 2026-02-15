ŽmonėsVeidai ir vardai

Jolanta Leonavičiūtė privertė aiktelėti: nuo kalno skriejo tik su maudymosi kostiumėliu

2026 m. vasario 15 d. 16:37
Lrytas.lt
Sporto trenerė Jolanta Leonavičiūtė (42 m.) žiemos pramogomis mėgaujasi išskirtinai. Visai neseniai ji dalijosi, jog maudosi ledinėje eketėje, o dabar nuo kalnų ji leidosi tik su... maudymosi kostiumėliu.
Socialiniuose tinkluose Jolanta pasidalijo neeiliniu vaizdeliu iš slidinėjimo kurorto.
Italijos Dolomitų kalnuose sporto trenerė nusprendė ant slidžių stoti tik su maudymosi kostiumėliu.
„Išlaisvink savo mintis“, – dalindamasi įrašu brūkštelėjo Jolanta prie įrašo, kuriame matyti, kaip ji skrieja nuo kalno.
Naujienų portalui Lrytas ji trumpai pakomentavo, kaip jautėsi filmuodama tokį įrašą.
„Nesušalau. Saulė šildo. Suradau raudoną trasą, kur vėjas buvo silpnesnis“, – į klausimą, ar nejautė stipraus šaltuko atsakė ji.
Jolanta LeonavičiūtėSniegasŽiema
