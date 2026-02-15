Per Valentino dieną – simboliškas gestas: 61-erių Kėdainių meras pasipiršo mylimajai

Politikas pasipiršo savo išrinktajai rajono tarybos narei, taip pat socialdemokratei 52-ejų Skaidrei Olberkaitei.
Džiugia žinia meras pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“
Įraše matyti, kaip su gėlių puokšte V. Tamulis prieina prie mylimosios paprašo jos rankos ir jai sutikus užmauna žiedelį.
„Aš paklausiau: ar sutinki? Ji atsakė: TAIP“, – prie įrašo pasidžiaugė Kėdainių rajono meras.
Ši naujiena sulaukė daug reakcijų. Komentarų skiltyje porą sveikino visas būrys žmonių.
Valentinas TamulisKėdainiaiMeras
