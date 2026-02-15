ŽmonėsVeidai ir vardai

Per Valentino dieną – simboliškas gestas: 61-erių Kėdainių meras pasipiršo mylimajai

2026 m. vasario 15 d. 11:07
Lrytas.lt
Valentino dieną 61-erių Kėdainių rajono merui socialdemokratui Valentinui Tamuliui buvo kaip niekada romantiška.
Daugiau nuotraukų (4)
Politikas pasipiršo savo išrinktajai rajono tarybos narei, taip pat socialdemokratei 52-ejų Skaidrei Olberkaitei.
Džiugia žinia meras pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“
Įraše matyti, kaip su gėlių puokšte V. Tamulis prieina prie mylimosios paprašo jos rankos ir jai sutikus užmauna žiedelį.
„Aš paklausiau: ar sutinki? Ji atsakė: TAIP“, – prie įrašo pasidžiaugė Kėdainių rajono meras.
Ši naujiena sulaukė daug reakcijų. Komentarų skiltyje porą sveikino visas būrys žmonių.
Valentinas TamulisKėdainiaiMeras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.