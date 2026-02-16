Liveta Kazlauskienė jautriai prisiminė scenos legendą Nelly Paltinienę: „Skubėdavome paskambinti“

L. Kazlauskienė savo „Facebook“ paskyroje paviešino jautrų įrašą, kuriame tikino, kad jos šeima kasmet skirdavo dėmesio N. Paltinienei ir šiltai sveikindavo su gimtadieniu.
„Vasario 16-tosios rytą visa mūsų šeima susirinkusi prie telefono ragelio visada su džiaugsmu skubėdavome paskambinti ir šiltai pasveikinti gimtadienio proga mūsų gerbiamą ir mylimą Lietuvos estrados legendą, primadoną Nelly Paltinienę, kuri be galo mylėjo Lietuvą ir buvo nuoširdi savo šalies patriotė, mylinti Klaipėdą, Baltijos jūrą, savo brangius gerbėjus ir šiltų žodžių negailėdavo savo brangiems žmonėms bei kolegoms.
Ačiū Jums, nuostabioji Nellyte – už meilę mūsų šeimai, už gyvenimiškus patarimus ir scenos pamokas, ačiū, kad leidote prisiliesti prie Jūsų gyvenimo istorijos, kuri tik tyrose vaikystės svajonėse ir sapnuose mane aplankydavo, o su Dievo palaima virto mūsų gyvenimo realybe...
Ačiū už šilumą, kurią jaučiame ir šiandien, nes Jūs gyvenate mūsų visų širdyse ir dainose, kurios iki šiol skamba dar vis...
Su meile ir pagarba Liveta ir Petras Kazlauskai ir Ingrida Kazlauskaitė“, – rašė L. Kazlauskienė.
Primename, kad garsi estrados atlikėja mirė 2020-ųjų vasario 29 d., po sudėtingos kovos su liga. Jai buvo 92-eji.
Lietuvoje N.Paltinienė – viena ilgiausiai scenoje dainavusių atlikėjų, kurios balsas įsiminė ne vienai lietuvių kartai.
2009-aisiais ji buvo įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip daugiausia metų – 58-erius – dainuojanti solistė.
Atlikėja dalyvavo daugelyje konkursų, festivalių. Ji apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi (2003 m.).
2011 metų spalio mėnesį popiežius Benediktas XVI jai suteikė apaštalinį palaiminimą.
Liveta ir Petras KazlauskaiLiveta KazlauskienėNelė Paltinienė
