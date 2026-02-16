ŽmonėsVeidai ir vardai

Seniai matyta Asta Valentaitė sugrįžo: nustebino rafinuotu deriniu

2026 m. vasario 16 d. 07:25
Lrytas.lt
Verslininkė, buvusi manekenė Asta Valentaitė-Manchester (44 m.) puikiai žino, ką reiškia elegancija. Jau ne pirmą kartą internautus ji nustebina savo rafinuotumu ir nepriekaištinga išvaizda.
Kurį laiką socialiniuose tinkluose ne itin aktyviai dalijusis gyvenimo akimirkomis, Asta sugrįžo.
Instagrame ji paskelbė elegantiškus kadrus, kurias sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
A. Valentaitė vilkėjo juodas kelnes, o akcentu tapo aksominis chalatą primenantis apdaras.
Prie violetinio prabanga alsuojančio drabužio Asta priderino ir tokios pačios spalvos auskarus.
Nuotraukų karuselėje buvo matyti ir jos vyras Glenas. Verslininkas plačiai šypsojosi ir vilkėjo kostiumą.
„Švelni šviesa, tamsus aksomas, nesenstantis stilius“, – prie kadrų pridėjo ji.
Asta ValentaitėNuotraukosStilius

