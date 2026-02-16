Viktorija Siegel dukrai surengė įspūdingą gimtadienio šventę: „Turiu tradiciją“

Ta proga Viktorija kartu su dukros tėčiu Danieliumi Bunkumi (49 m.) surengė linksmą gimtadienio šventę Vilniaus pramogų centre.
Akimirkomis iš batutų parke sutiko gimtadienio V. Siegel pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
„Nicoles gimtadienio akimirkos! Labai mėgstu visada įamžinti tokias šventes ir vėliau, žiūrint kartu su vaikais, jas prisiminti!
Turiu tradiciją kiekvieną vaikų gimtadienį įamžinti, o dažniausiai tai padaro mano nuostabioji, mylima fotografė“, – rašė V. Siegel.
Panašu, kad šventėje netrūko geros nuotaikos – ją sukurti padėjo itin spalvingos dekoracijos.
Taip pat specialiai šiai šventei buvo pagaminta įspūdinga fotosienelė, kurios herojumi tapo vaikams puikiai žinomas animacinio filmuko personažas Stičas.
Šis personažas papuošė ne tik visą erdvę, bet ir gimtadienio tortą.
Šventėje pasirodė ir vaikus nudžiuginę animatoriai, persirengę filmuko herojumi.
Viktorija SiegeldukraGimtadienis
Rodyti daugiau žymių