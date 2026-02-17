ŽmonėsVeidai ir vardai

Monika Falcon turistams Egipte demonstravo viliojantį šokį: akį traukė išskirtinis įvaizdis

2026 m. vasario 17 d. 12:41
Lrytas.lt
Dainininkės Giulijos dukra, operos solistė Monika Falcon (37 m.) kuriam laikui ištrūko iš šaltos žiemos gniaužtų ir mėgavosi Egipto kaitra. Apsistojusi viešbutyje ji ne tik mėgavosi poilsiu, bet ir sudalyvavo vietiniame konkurse.
Daugiau nuotraukų (22)
Monika atostogų akimirkas paviešino savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuriame galima matyti, kaip ji energingai šoka ant scenos.
Pasirodo, kaip atskleidė pati Monika, ji dalyvavo viešbutyje organizuojamame konkurse.
„Improvizuotas egiptietiškas šokis „Miss hotel“ rinkimuose! Mano vienas iš smagiausių nuotykių scenoje“, – prie įrašo rašė ji.
Žinoma moteris gerbėjus nustebino ne tik šokiu – socialiniuose tinkluose ji paviešino kadrą, kuriame pozuoja nusimetusi viršutinę suknelės dalį.
Monika vilkėjo dailią ilgą raudoną suknelę, kurios viršutinę dalį vienam kadrui ji nusimetė nuo pečių.
Internautai stebėjosi Monikos drąsa – jos krūtinę dengė tik ilgi plaukai.
Monika SakalauskaitėšokisEgiptas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.