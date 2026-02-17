Monika Falcon turistams Egipte demonstravo viliojantį šokį: akį traukė išskirtinis įvaizdis

Monika atostogų akimirkas paviešino savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuriame galima matyti, kaip ji energingai šoka ant scenos.
Pasirodo, kaip atskleidė pati Monika, ji dalyvavo viešbutyje organizuojamame konkurse.
„Improvizuotas egiptietiškas šokis „Miss hotel“ rinkimuose! Mano vienas iš smagiausių nuotykių scenoje“, – prie įrašo rašė ji.
Žinoma moteris gerbėjus nustebino ne tik šokiu – socialiniuose tinkluose ji paviešino kadrą, kuriame pozuoja nusimetusi viršutinę suknelės dalį.
Monika vilkėjo dailią ilgą raudoną suknelę, kurios viršutinę dalį vienam kadrui ji nusimetė nuo pečių.
Internautai stebėjosi Monikos drąsa – jos krūtinę dengė tik ilgi plaukai.
Monika SakalauskaitėšokisEgiptas
Rodyti daugiau žymių