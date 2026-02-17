Po S. Ambrulevičiaus A. Reed pasirodymo olimpinėse žaidynėse – plinta netikėtas įrašas iš praeities

Socialiniuose tinkluose plinta archyvinis įrašas iš laidos „Dar pažiūrėsim“.
Ištraukoje matyti, kaip aktoriai Giedrius Savickas ir Rimantė Valiukaitė taip pat vaidina dailiojo čiuožimo porą.
Trenerio vaidmuo tuomet atiteko aktoriui Ramūnui Cicėnui, kuris emocingai reagavo į auklėtinių pasirodymą.
Vaizdo įraše atkreipiamas dėmesys ir į tai, jog aktoriai vaidino kovojantys žiemos olipinėse žaidynėse.
Šmaikštus vaizdelis daug dėmesio sulaukė būtent dėl pastarųjų dienų aktualijų – puikaus Sauliaus ir Allison pasirodymo ant Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių ledo.
Daug reakcijų buvo ir komentarų skiltyje.
„Galvojau, čia viskas rimtai“, – šmaikštavo vienas.
„Tikrai legendiniai čiuožėjai. Ir laikai buvo, skindavo medalius“, – pridėjo kitas.