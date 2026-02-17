Po žinios apie naujus santykius – jausminga D. Dirksčio žinutė O. Pikul

Audrai socialiniuose tinkluose šiek tiek nurimus, kovotojas paviešino mylimajai siųsta jausmingą žinutę.
„Oksana, – kai mes kartu, bus per garsiai, per ryškiai ir per gražu.
Tavo šypsena – mano silpnybė, bet mūsų duetas – mano stiprybė.
Šiandien – meilės diena, bet su tavimi tokia yra kiekviena diena“, – jausmų neslėpė D. Dirkstys.
Primename, kad pora meilės dienos proga paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozavo pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodė savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – brūkštelėjo O.Pikul, vėliau patvirtinusi apie naujus užgimusius jausmus.
