Po žinios apie naujus santykius – jausminga D. Dirksčio žinutė O. Pikul

2026 m. vasario 17 d. 16:56
Lrytas.lt
Per Valentino dieną Lietuvą apskriejo netikėta žinia. Apie šiltus santykius prisipažino kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) ir vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul (42 m.).
Audrai socialiniuose tinkluose šiek tiek nurimus, kovotojas paviešino mylimajai siųsta jausmingą žinutę.
„Oksana, – kai mes kartu, bus per garsiai, per ryškiai ir per gražu.
Tavo šypsena – mano silpnybė, bet mūsų duetas – mano stiprybė.
Šiandien – meilės diena, bet su tavimi tokia yra kiekviena diena“, – jausmų neslėpė D. Dirkstys.
Primename, kad pora meilės dienos proga paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozavo pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodė savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – brūkštelėjo O.Pikul, vėliau patvirtinusi apie naujus užgimusius jausmus.
