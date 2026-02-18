Inga Stumbrienė Valentino dieną sutiko svetur: akį traukė itin romantiškas įvaizdis

Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo keliomis akimirkomis iš atostogų svetur.
Pasirodo, meilės dieną Inga su vyru Aivaru nusprendė sutikti išskirtinėje vietoje – Kanuose, Prancūzijoje.
Verslininkė stebino nepriekaištingu stiliumi – moteris pasirinko puikiai Valentino dienai tinkantį derinį.
Ji vilkėjo dailią raudoną suknelę, prie kurios priderino aukštakulnius su širdelės akcentu.
„Mūsų Valentino diena“, – prie nuotraukų rašė I. Stumbrienė.
Šis įvaizdis, regis, nepaliko abejingų – internautai Ingą apipylė komplimentais.
„Tobulai atrodote! Nuo šiol tai mano mėgstamiausias įvaizdis“, – rašė viena internautė.
„Labai tinka sunknelė ir labai gražiai atrodote“, – pridūrė kita.
„Labai labai gražiai. Tobulas įvaizdis!“, – rašė dar viena.