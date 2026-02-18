ŽmonėsVeidai ir vardai

Inga Stumbrienė Valentino dieną sutiko svetur: akį traukė itin romantiškas įvaizdis

2026 m. vasario 18 d. 22:37
Lrytas.lt
Visai neseniai visame pasaulyje praūžė Valentino diena, kurios metu netrūko saldžių žodžių ir jaukių akimirkų. Tokiomis nuotaikomis gyveno ir verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.), kuri gerbėjus nustebino itin romantišku įvaizdžiu.
Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo keliomis akimirkomis iš atostogų svetur.
Pasirodo, meilės dieną Inga su vyru Aivaru nusprendė sutikti išskirtinėje vietoje – Kanuose, Prancūzijoje.
Verslininkė stebino nepriekaištingu stiliumi – moteris pasirinko puikiai Valentino dienai tinkantį derinį.
Ji vilkėjo dailią raudoną suknelę, prie kurios priderino aukštakulnius su širdelės akcentu.
„Mūsų Valentino diena“, – prie nuotraukų rašė I. Stumbrienė.
Šis įvaizdis, regis, nepaliko abejingų – internautai Ingą apipylė komplimentais.
„Tobulai atrodote! Nuo šiol tai mano mėgstamiausias įvaizdis“, – rašė viena internautė.
„Labai tinka sunknelė ir labai gražiai atrodote“, – pridūrė kita.
„Labai labai gražiai. Tobulas įvaizdis!“, – rašė dar viena.
