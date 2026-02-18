ŽmonėsVeidai ir vardai

Monika Falcon prikaustė internautų dėmesį: pasirodė su bokso pirštinėmis

2026 m. vasario 18 d. 08:29
Lrytas.lt
Operos solistė Monika Falcon (37 m.) nepaliauja stebinti savo gerbėjų – regis, moteris sukasi ne tik muzikos pasaulyje. Naujas Monikos paviešintas kadras prikaustė internautų dėmesį – atlikėja užminė mįslę apie naują ir kiek stebinantį užsiėmimą.
Akį traukiančia nuotrauka atlikėja pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Joje Monika pozavo sporto salėje su rožinėmis bokso pirštinėmis.
„Hit me baby one more time! (liet. Trenk man, mažuti, dar kartą!)“, – prie įrašo rašė Monika, cituodama žodžius iš garsios popžvaigždės Britney Spears dainos „Baby One More Time“.
Pastaruoju metu Monika aktyviai viešina akimirkas iš savo gyvenimo, nuolat stebindama gerbėjus.
Moteris ne tik rodo savo darbo užkulisius, bet ir dalijasi akimirkomis iš kvapą gniaužiančių fotosesijų, kalba apie santykius su mama Giulija Baužiene.
Atrodo, kad moteris visur spėja ir mėgaujasi kiekviena gyvenimo akimirka.
