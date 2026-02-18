Monika Falcon prikaustė internautų dėmesį: pasirodė su bokso pirštinėmis

Akį traukiančia nuotrauka atlikėja pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Joje Monika pozavo sporto salėje su rožinėmis bokso pirštinėmis.
„Hit me baby one more time! (liet. Trenk man, mažuti, dar kartą!)“, – prie įrašo rašė Monika, cituodama žodžius iš garsios popžvaigždės Britney Spears dainos „Baby One More Time“.
Pastaruoju metu Monika aktyviai viešina akimirkas iš savo gyvenimo, nuolat stebindama gerbėjus.
Moteris ne tik rodo savo darbo užkulisius, bet ir dalijasi akimirkomis iš kvapą gniaužiančių fotosesijų, kalba apie santykius su mama Giulija Baužiene.
Atrodo, kad moteris visur spėja ir mėgaujasi kiekviena gyvenimo akimirka.