Po žinios apie romaną – netikėta D. Dirksčio žinutė mamai: padarė išvadą apie O. Pikul amžių

2026 m. vasario 18 d. 12:46
Per Valentino dieną Lietuvą apskriejo netikėta žinia – kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) ir vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul (42 m.) pranešė apie vienas kitam puoselėjamus šiltus jausmus.
Apie tai, kad jiedu pora, patvirtino pati O. Pikul – ji socialiniuose tinkluose paviešino pikantišką fotosesiją su nauju mylimuoju.
Žinia apie Oksanos ir Dominyko santykius sukėlė tikrą diskusiją audrą – ne vienas atkreipė dėmesį į poros amžiaus skirtumą.
Šia tema nusprendė pajuokauti ir pats D. Dirkstys, kuris socialiniuose tikluose paviešino susirašinėjimą su mama.
Susirašinėjime matyti, kad Dominykas mamos paklausė jos gimimo datos.
Moteriai atsakius, kad ji gimė 1982 m., D. Dirkstys nieko neatrašė, tačiau šalia susirašinėjimo vyras paviešino O. Pikul gimimo datą.
Pasirodo, jo mama yra vos 2 metais vyresnė už jo mylimąją – O. Pikul gimusi 1984 m. sausio 10-ąją.
„Mamos klasiokę nukabinau“, – šmaikštavo Dominykas.
Paviešintame susirašinėjime taip pat matyti, kad prieš tai Dominykas su mama susirašinėjo apie kovą, kuriai jis ruošėsi.
Moteris išreiškė didelį palaikymą savo sūnui ir neabejojo, kad jis laimės.
