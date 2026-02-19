Andrius ir Vaida Rimiškiai paviešino ypatingas laukimo akimirkas: parodė suapvalėjusį pilvuką

Emocijų kupiną laikotarpį išgyvenantys Andrius ir Vaida nusprendė pasidalinti jaukiomis akimirkomis su internautais.
Išskirtinius kadrus jiedu paviešino socialiniuose tinkluose.
„Branginame šį ypatingą laukimo laiką!“, – prie nuotraukų rašė A. Rimiškis.
Fotosesijos metu pora meiliai pozavo, matėsi ir suapvalėjęs Vaidos pilvas.
Įrašas sužavėjo šimtus internautų – pasipylė gražūs linkėjimai ir komplimentai.
„Gero, sveiko, nepykinančio laukimo, daug kantrybės, Andriuk, jai dabar be proto reikia dėmesio ir meilės, būkit laimingi laukime“, – rašė viena internautė.
„Branginkite laiką praleistą kartu, ramaus, gražaus stebuklo laukimo“, – linkėjo kita.
„Nuoširdžiausi sveikinimai belaukiant stebuklo“, – pridūrė dar viena.
Primename, kad žinią apie nėštumą žinią jiedu pranešė socialiniuose tinkluose.
„Gyvenimas dar kartą priminė, koks jis stebuklingas... Su šypsena ir pilna širdimi sakome – mūsų šeima auga! Trečias stebuklas jau pakeliui“, – savo „Facebook“ paskyroje džiaugėsi Andrius.
