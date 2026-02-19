Garsenybės išbandė save netikėtoje veikloje: paviešintas vaizdo įrašas

O nuo šio penktadienio išvysime ir kino teatrų ekranuose – minėtos žvaigždės savo balsus paskolino naujo animacinio filmo visai šeimai „GOAT: Visų laikų geriausias“ nuotaikingiems herojams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vieno žymiausių NBA krepšininkų Stepheno Curry‘io prodiusuota paties gyvenimo istorija paremta ir žinomų Lietuvos aktorių bei sportininkų įgarsinta animacinė juosta pasakoja apie populiariausią gyvūnų pasaulio sportą – „riaumabolą“.
Bet šį pavojingą žvėrių krepšinį sugeba žaisti tik patys didžiausi, stipriausi ir nuožmiausi gyvūnai.
Visų jų balsais ir tapo minėtosios mūsų šalies garsenybės. Originaliojoje filmo versijoje žiūrovai gali išgirsti paties S. Curry‘io, Gabrielle Union, Jennifer Hudson, Calebo McLaughlino ir daugelio kitų žvaigždžių dubliažą, na, o lietuviams šis filmas bus įgarsintas lietuvių kalba. R. Jokūbaičiui teko teisėjo Džerio vaidmuo, A. Talžūnui – batų aso Grifaso, K. Meschino – strutės Olivijos...
Smagioje ir gyvenimiškų tiesų kupinoje animacijoje „GOAT: Visų laikų geriausias“ ožiukas Vilas irgi labai norėtų tapti riaumabolo profesionalu, tik, štai tokia smulkmena – yra truputį per mažas.
Na, bet svajoti neuždrausi, o kai ožys svajoja, nutinka ir nuostabių dalykų. Pavyzdžiui, tave, žaidžiantį riaumabolą su draugais, pastebi galingos komandos „Spygliai“ savininkė. Ir pasiūlo tau kontraktą.
Kadangi būtent „Spygliai“ ir jos lyderė pantera Džeta yra Vilo dievukai, vargšelis ožiukas iš laimės nežino, kur dėti kanopas Tiesa, naujieji jo komandos bičiuliai – žirafa (įgarsina M. Mikutavičius), strutė (įgarsina K. Meschino) ir, svarbiausia, pantera Džeta –yra įsitikinę, kad Vilas aikštelėje bus tiesiog suvalgytas.
O Vilas – priešingai – pasiryžęs įrodyti, kad net ir mažiausi gali tapti didžiais.
Nuotaikinga animacinė komedija „GOAT: Visų laikų geriausias“ Lietuvoje pradedama rodyti jau šį penktadienį, vasario 20 dieną.