Ieva Dūdaitė pasirodė su naujagime dukra: vaizdo įrašas sujaudino tūkstančius

Žinoma moteris savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji su vyresniąja dukra Marija (4 m.) gieda Tautišką giesmę.
Kitą dukrą – neseniai gimusią Sofiją – Ieva laikė ant rankų, apgobusi Lietuvos vėliava.
Įrašas sujaudino tūkstančius – mygtuką „patinka“ paspaudė beveik 8 tūkst. žmonių.
„Kaip nuostabu. Mama su vaikais. Kaip šviesu“, – rašė viena internautė.
„Kaip gražiai mergaitė mokosi iš mamos“, – pridūrė kita.
„Nėra nieko nuostabesnio... Sėkmės jūsų šeimai“, – rašė dar viena.
Pati Ieva tikino nesitikėjusi tokio dėmesio ir pasidalijo mintimis.
„Nesitikėjau, kad žmonių širdis taip palies. Šiemet vienybė ir patriotizmas Lietuvėlėje itin stiprūs“, – po įrašu pridūrė I. Dūdaitė.
Primename, kad dukros Sofijos I. Dūdaitė su vyru Marijonu susilaukė vasario 5-ąją.
Džiugią žinią pora pranešė socialiniuose tinkluose.
„Mielieji, 2026.02.05 23:41 mūsų šeimą Dievulis palaimino dar viena dukryte Sofija.
3660g tyros meilės ir 54cm grynos laimės!“, – rašė Ieva.