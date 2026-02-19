ŽmonėsVeidai ir vardai

Ieva Dūdaitė pasirodė su naujagime dukra: vaizdo įrašas sujaudino tūkstančius

2026 m. vasario 19 d. 07:06
Lrytas.lt
Vasario 16-ąją lietuviai su džiaugsmu paminėjo svarbią šventę – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ta proga žinoma šalies pianistė Ieva Dūdaitė (35 m.) paviešino iki širdies gelmių jautrų vaizdo įrašą su dukromis.
Žinoma moteris savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji su vyresniąja dukra Marija (4 m.) gieda Tautišką giesmę.
Kitą dukrą – neseniai gimusią Sofiją – Ieva laikė ant rankų, apgobusi Lietuvos vėliava.
Įrašas sujaudino tūkstančius – mygtuką „patinka“ paspaudė beveik 8 tūkst. žmonių.
„Kaip nuostabu. Mama su vaikais. Kaip šviesu“, – rašė viena internautė.
„Kaip gražiai mergaitė mokosi iš mamos“, – pridūrė kita.
„Nėra nieko nuostabesnio... Sėkmės jūsų šeimai“, – rašė dar viena.
Pati Ieva tikino nesitikėjusi tokio dėmesio ir pasidalijo mintimis.
„Nesitikėjau, kad žmonių širdis taip palies. Šiemet vienybė ir patriotizmas Lietuvėlėje itin stiprūs“, – po įrašu pridūrė I. Dūdaitė.
Primename, kad dukros Sofijos I. Dūdaitė su vyru Marijonu susilaukė vasario 5-ąją.
Džiugią žinią pora pranešė socialiniuose tinkluose.
„Mielieji, 2026.02.05 23:41 mūsų šeimą Dievulis palaimino dar viena dukryte Sofija.
3660g tyros meilės ir 54cm grynos laimės!“, – rašė Ieva.
