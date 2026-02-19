Seniai matytas Lauris Reiniks nustebino gerbėjus: netikėtas įrašas sukėlė audrą

Šmaikštus vaizdo įrašas, akimirksniu sulaukęs didelio susidomėjimo, pasirodė oficialioje „Latvijas Televīzija“ „TikTok“ paskyroje.
Įraše L. Reiniks parodijavo neseniai praūžusį Puerto Riko žvaigždės Bad Bunny pasirodymą „Super Bowl“.
Panašu, kad įrašas buvo nufilmuotas studijoje, kur vyksta Latvijos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Supernova“.
Vaizdo įraše dainininkas vilkėjo juodą liemenę su gobtuvu ir bandė atkartoti atlikėjo Bad Bunny pasirodymą.
Taip pat už Laurio stovėjo žmonės, kurie laikė džiungles primenančius augalus.
Akyliausi atkreipė dėmesį ir į tai, ką rankose laikė pats L. Reiniks.
Tai – iš permatomos plėvelės susuktas kamuolys, kuris imitavo originaliame pasirodyme naudotą amerikietiškojo futbolo kamuolį.
Įrašas tapo tikra sensacija – internautai neslėpė susižavėjimo atlikėjo humoro jausmu.
Visgi pasirodė ir tokių komentarų, kuriais internautai nevengė pašiepti atlikėją.
Kai kurie ėmė diskutuoti apie L. Reiniks seksualinę orientaciją, o kiti pažėrė kritikos jo atliktai parodijai.
