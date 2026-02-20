M.A.M.A. apdovanojimams R. Ščiogolevaitė puošėsi pati: „Buvo nusivylimų“

„Pati puošiausi, o žiūrėsim, kaip atrodys. Veidrodyje atrodė neblogai“, – Lrytas šypsojosi R.Ščiogolevaitė.
Sakoma, grožis reikalauja aukų. Ar ji, besiruošdama šiam renginiui, šį posakį kartojo?
„Visiškai ne. Laisvai. Šiam renginiui pasirinkau neįpareigojantį siluetą, nenorėjau savęs varžyti. Šiandien tokia nuotaika. Pasakysiu taip: kiek esu įdėjusi pastangų, vis tiek nesublizga kažkas. Tad galvojau, kam čia persistengti. Tad šiandien gal iš to nusivilimo, viską dariau paprastai“, – geros nuotaikos neslėpė R.Ščiogolevaitė, kuri patikino – išėjimas iš namų visuomet garantuoja gerą nuotaiką.
Susiję straipsniai
Abejingų nepaliekančioje muzikos šventėje laukiama įspūdingų ryškiausių muzikos žvaigždžių pasirodymų. Savo pasirodymus surengs Free Finga, Rokas Yan, Monika Liu, Abudu, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Katarsis, Aistè ir kiti.
Šiemet jubiliejinio renginio sceną patikėta valdyti trijų ryškių, muzikos pasaulyje puikiai pažįstamų asmenybių trijulei – Vaidui Baumilai, Lukui Keraičiui ir Nombeko Augustei.