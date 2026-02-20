Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuviškumo mėnuo
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Darbo skelbimai
Žmonės
Veidai ir vardai
2026 m. vasario 20 d. 11:28
Po sunkios ligos mirė žinomas fotografas Aivaras Motuzas
2026 m. vasario 20 d. 11:28
Mirė žinomas visuomenininkas ir fotografas Aivaras Motuzas.
Daugiau nuotraukų (4)
Žinia apie A. Motuzo mirtį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino jo sutuoktinė Lina Jokubauskaitė-Motuzienė.
Fotografas mirė po sunkios ligos.
Susiję straipsniai
Žinomo trenerio D. Jarašiaus mirtis su gaisru nesusijusi – atskleista tikroji priežastis
Tragiška žinia: mirė vos 34-erių televizijos žvaigždė
Po kovos su klastinga liga mirė serialo „Grei anatomija“ žvaigždė
Mirtis
fotografas