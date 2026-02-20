ŽmonėsVeidai ir vardai

Po sunkios ligos mirė žinomas fotografas Aivaras Motuzas

2026 m. vasario 20 d. 11:28
Mirė žinomas visuomenininkas ir fotografas Aivaras Motuzas.
Daugiau nuotraukų (4)
Žinia apie A. Motuzo mirtį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino jo sutuoktinė Lina Jokubauskaitė-Motuzienė.
Fotografas mirė po sunkios ligos.
Susiję straipsniai
Mirtisfotografas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.