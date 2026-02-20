ŽmonėsVeidai ir vardai

Po kalbų apie netikrą romaną su D. Dirksčiu – audringa O. Pikul reakcija

Per Valentino dieną Lietuvą apskriejo netikėta žinia – apie šiltus jausmus vienas kitam prabilo kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) ir vizažo meistrė bei dainininkė Oksana Pikul (42 m.).
Vos tik viešai patvirtinusi apie užsimezgusius santykius, naujoji pora akimirksniu atsidūrė dėmesio centre.
Socialiniuose tinkluose ir viešojoje erdvėje netruko pasirodyti svarstymų, ar jų ryšys nuoširdus, ar tai – tik populiarumą didinantis reklaminis žingsnis.
Į sklandančius gandus netrukus sureagavo ir pati O. Pikul.

Ketvirtadienio vakarą ji socialiniuose tinkluose atvirai prakalbo apie viešojoje erdvėje kylančias abejones dėl jų santykių tikrumo.
„Veidotyrininkai, marketingo specialistai ir visi kiti – tyrimas jūsų rankose. Kol jūs analizuojate, mes kaistame.
Kai susitinka dvi ugnys, tokio karščio nesuvaidinsi“, – į kamerą su šypsena kalbėjo O. Pikul.
