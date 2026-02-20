Skanėstų oazės atidaryme – būrys žinomų veidų: atvyko ir Mia

Ar nupirkai ką nors skanaus?
„Kažin, ar šiuolaikiniai vaikai eksperimentuoja taip, kaip kadaise mes?“, – apie namuose gamintus saldumynus šypsodamasis kalbėjo dainininkas Vladas Kovaliovas. Pasak jo, desertai jo gyvenime užima ypatingą vietą. Jam pritaria ir širdies draugė, dainininkė Indrė Launikonytė.
„Saldumynų mūsų namuose yra kasdien. Vlado dažnai prašau grįžtant parnešti kokį nors netikėtą desertą, todėl klausimas „ar nupirkai ką nors skanaus?“ tapo įprasta mūsų pokalbių dalimi“, – sakė ji.
Prisimindamas praeitį V. Kovaliovas sako, kad, lydant cukrų ant keptuvės, jis su kiemo draugais sudegino ne vieną mamos keptuvę. Dainininkas iki šiol prisimena, kaip ilgai tekdavo plakti kogel mogel ir kaip greitai išsvajotas desertas išnykdavo iš puodelio.
„Rabarbarai, batonas su cukrumi, čirviniai blynai, šviežios braškės buvo gurmaniškiausi skanėstai!“, – patikina Indrė ir Vladas.
Dabar jie saldumynus gamina tik kartą metuose – per Kalėdas namiškius palepina šokolado ar varškės pyragais.
„Neturime tiek įgūdžių, laiko ir žinių, kiek legendinių tortų namų meistrai, ruošiantys neįtikėtinus eklerus, kruasanus, bandeles bei kitus skanėstus, todėl su jais nekonkuruojame, – sako naujos desertinės prekybos centre „Ozas“ dalyvavę atlikėjai, – Daug maloniau yra įsigyti tai, kas nudžiugina, praturtina dieną“.
Pavyzdžiui, šiandien visuose tikros duonos ir legendinių tortų namuose vyks akcija, kai perkant vieną macarons, antru yra vaišinama.
Desertas – juoda duona
Vestuvinių suknelių nuomos salono savininkė Tatjana Lavrinovič vaikystėje mėgo juodą duoną su druska. Kartą ar du kartus per mėnesį jos šeima skanaudavo „romo bobą“ ar eklerus.
„Tai ir dabar yra mano mėgstami desertai. Duoną dažnai renkamės be mielių, kuo tamsesnę. Dabar desertinėje atsirado ir kelių rūšių duonų be glitimo, pridėtinio cukraus ar mažesniu cukraus kiekiu. Pats nuostabiausias tortas čia man yra pistacijų, o kai atostogų iš JAV parskrenda sūnus, žinome, jog jo visada lauks varškės pyragas“, – sako žinoma moteris.
Ji neslepia – tikros duonos ir legendinių tortų namus atrado vyro, buvusio krepšininko Kšištofo Lavrinovičiaus dėka. Būtent jis kartu su broliu dvyniu Darjušu rungtyniaudami Kauno „Žalgiryje“ neretai eidavo pusryčiauti į desertinę. Jų pirmuoju pasirinkimu tapdavo skirtingų skonių kišai.
„Vaikystėje litrais gerdavome kondensuotą pieną. To, kas būdavo skirta mėnesiui, nelikdavo per tris dienas. Žinoma, ypatingu desertu laikėme duonos, cukraus ir vandens derinį“, – sako buvę krepšininkai.
Ir Darjušas, ir Kšištofas dabar retsykiais nesudėtingus saldumynus gamina namuose su dukrelėmis. Pirmojo mėgstamiausias saldumynas dabar – ekleras, brolio – kruasanas su šokoladu.
Skaniausia – Lietuvoje
Aktorius Saulius Damošius prie savo favoritų priskiria tinginį. Jis taip pat mėgsta tikros duonos ir legendinių tortų namuose gaminamus grybukus ar sausainius be glitimo. Tam pritaria ir renginių vedėjas Andrius Burba, pastebintis, kad skanėstų be šio baltymo poreikis kasmet auga.
„Man svarbus ir dar vienas momentas – kad visos duonos šioje skonių oazėje, kurią šiandien aplankėme, yra kepamos naudojant pilno grūdo ruginius miltus, ruginį raugą ir lietuvišką medų. Visa tai – natūralūs skaidulų šaltiniai“, – sako A. Burba.
Kad geras produktas suteikia palaimą, neabejoja lietuviškuoju Bryanu Adamsu tituluojamas ir šiuo metu gastroles po Lietuvą su grupe rengiantis Česlovas Gabalis. Dainininkas patikina jokioje kitoje šalyje neragavęs skanesnių saldumynų nei gimtinėje. Didžiausiu desertu jis vadina duonos traškius, bet puikiai žino, kad norėdamas palepinti žmoną ir dukrą, turi namo parnešti ką nors ypatingo – tortą, eklerus, kaneles.
„Man svarbu, kad desertai patiktų tiems, kuriuos vaišinu“, – kalba atlikėjas.
Vaikystėje dainininkė Rasa Kaušiūtė labiausiai mėgo močiutės keptus blynus, o Mia – mamos ruoštą Napoleono tortą.
„Kai atsirenku patinkančius saldumynus, leidžiu sau jais pasimėgauti. Man svarbu, kad šiuolaikiniai konditerijos meistrai gamina vadovaudamiesi autentiškais receptais“, – sako žinoma kūrėja, atvykusi pasveikinti tikros duonos ir legendinių tortų namus su dar vienu atidarymu, šįkart Vilniuje.
Ji su malonumu prisimena dienas, kai galėdavo viena suvalgyti grietinėlę, kuria būdavo perteptas tortas. O dabar Mia vertina, kad yra vietų, kur ji rytais gali įsigyti rankų darbo, naktį iškeptų skanėstų.
Aukščiausios kokybės ingredientai, laiko patikrintos tradicijos ir nuoširdi meilė savo darbui – tai filosofija, kurią jau 16 metų puoselėja „Mon Ami“ komanda, „Oze“ atidariusi devynioliktus tikros duonos ir legendinių tortų namus.
Greta natūralios duonos rūšių, šios mėgstamos vietos asortimente yra gausybė kitų gaminių – tortų, pyragų, pyragėlių, kišų, koldūnų, vieno kąsnio užkandžių bei kitų skanėstų.
Tikros duonos ir legendinių tortų namų puoselėtojai, kurdami receptus bei gamindami skanėstus, atsižvelgia į tai, kad žmonės vertina natūralų saldumą, vengia pridėtinio cukraus pertekliaus.
„Mūsų prioritetas – skonis ir kokybė. Visada pirmiausia ieškome tobulų derinių, o tik tada skaičiuojame sąnaudas. Naudojame tik natūralius produktus: ant kraiko auginamų vištų kiaušinius, tikrą pieną, lietuvišką sviestą. Net uogienes tortams gaminame patys“, – dalijasi kepyklėlės „Mon Ami“ vadovė Elena Anilionienė.