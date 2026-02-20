Vos į M.A.M.A. renginį suspėjusi Gerda Žemaitė pasirodė be mylimojo: pasakė, kodėl

Dar prieš prasidedant ceremonijai, visas dėmesys krypo į raudonąjį kilimą. Juo žengė ne tik žinomi atlikėjai, bet ir pramogų pasaulio atstovai, kurių įvaizdžiai šiemet išsiskyrė apgalvotomis detalėmis ir drąsiais sprendimais.
Vieni rinkosi akį traukiančius ir netikėtus derinius, tuo tarpu kiti demonstravo laikui nepavaldžią eleganciją bei subtilumą.
Akį traukė renginyje pasirodžiusi televizijos laidų vedėja Gerda Žemaitė.
Naujienų portalui Lrytas ji atskleidė, kiek laiko ruošėsi ypatingam vakarui.
„Larisos siuvimo studija jau treius metus rūpinasi mano įvaizdžiu. Ja pasitikiu visapusiškai ir visada, atsiduodu į jos rankas“, – tikino ji.
Žinoma moteris pripažino, kad besiruošiant netrūko dvejonių dėl savo įvaizdžio.
„Galvojau, ar nebus per daug auskarų, detalių, dėl to dabar rankinę laikau šiek tiek apsukusi. Gali būti truputį per daug“, – dėstė G. Žemaitė.
Žinoma moteris pripažino, kad prieš renginį labai trūko laiko ir teko visur skubėti.
„Skubėjau, bėgau, dar filmavausi laidoje... Buvau ištisiniame bėgime, todėl truputį vėlavome ir vos suspėjome ant raudonojo kilimo“, – atviravo moteris.
Taip pat skyrybas išgyvenusi G. Žemaitė ryžosi prabilti apie naujai užgimusius jausmus.
„Santykiai buvo visokie, iš pradžių jie buvo labai sudėtingi, o vėliau palengvėjo.
Svarbiausias dalykas, kas aš atradau meilę sau. Supratau, kad turėjau labai menką savivertę, tačiau šiandien ją turiu tokią, kokią ir norėčiau turėti. Aišku, visada yra kur tobulėti.
Kai mažiausiai tikiesi, tada ir atsiranda tas žmogus“, – šyptelėjo G. Žemaitė.
Visgi šį vakarą ją atlydėjo artima draugė, nes mylimasis atvykti negalėjo.
„Aišku, tas viešumas jį šiek tiek gąsdina ir aš jį puikiai suprantu, jo nespaudžiu, bet iš tiesų šį vakarą jis neatvyko dėl rimtos priežasties“, – kalbėjo Gerda.
