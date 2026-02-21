M.A.M.A. apdovanojimuose Lukas Gricius nustebino neįtikėtinais išvaizdos pokyčiais

Dar prieš prasidedant ceremonijai, visas dėmesys krypo į raudonąjį kilimą. Juo žengė ne tik žinomi atlikėjai, bet ir pramogų pasaulio atstovai, kurių įvaizdžiai šiemet išsiskyrė apgalvotomis detalėmis ir drąsiais sprendimais.
Vieni rinkosi akį traukiančius ir netikėtus derinius, tuo tarpu kiti demonstravo laikui nepavaldžią eleganciją bei subtilumą.
Dėmesį kaustė neseniai iš atostogų grįžęs fotografas, nuomonės formuotojas Lukas Gricius – jis nustebino neįtikėtinais išvaizdos pokyčiais.
Naujienų portalui Lrytas žinomas vyras atskleidė, kad užsibūti Lietuvoje nežada – pasirodo, vyras jau turi planų išvykti svetur.
„Lietuvoje dar pabūsiu pora savaičių ir tada važiuosiu į Paryžių“, – apie netolimus planus prakalbo Lukas.
Ne vieną nustebino L. Griciaus pasikeitusi šukuosena – jo šviesius plaukus šį vakarą pakeitė juodi.
Paklausus vyro, ar šie pokyčiai ilgalaikiai, jis pripažino, kad plaukų spalvą pakeitė tik trumpam.
Be šukuosenos akį traukė ir išskirtinis Luko įvaizdis, kurį jam teko sukurti kone paskutinę akimirką.
„Kostiumą nusipirkau internetu, nes reikėjo paskutinę minutę. Užsisakiau, kai buvau Balyje, viską gavau, padarėme šiek tiek pataisymų ir viskas“, – aiškino Lukas.
Galiausiai žinomas vyras pripažino, kad prieš ypatingą vakarą netrūko jaudulio, tačiau jį nugalėjo noras gerai praleisti laiką.
„Stresas būna tik tol, kol važiuoji mašinoje, vėliau jis dingsta. Po to reikia mėgautis švente“, – tikino L. Gricius.
