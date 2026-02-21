ŽmonėsVeidai ir vardai

Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys jausmus demonstruoja viešai: kadre – šiltas bučinys

2026 m. vasario 21 d. 20:57
Lrytas.lt
Visai neseniai apie jausmus pranešę kovotojas Dominykas Dirkstys ir verslininkė, vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul demonstruoja jausmus.
Į „UTMA 17“ turnyrą mylimojo atvykusi palaikyti žinoma moteris pasidalijo bendra jų asmenuke.
Kadre buvo matyti, kaip Oksana meiliai Dominykui bučiuoja į skruostą.
Panašu, kad mylimąjį ji palydės ir jam žengiant į ringą.

Mat socialiniuose tinkluose O. Pikul jau dalijasi akimirkomis iš pasiruošimo renginiui.
Primename, kad pora Valentino dienos proga paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozavo pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodė savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – tuomet brūkštelėjo O.Pikul.
Vėliau žinoma moteris žiniasklaidai patvirtino, jog jie iš tiesų kartu.
