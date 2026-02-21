Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys jausmus demonstruoja viešai: kadre – šiltas bučinys

Į „UTMA 17“ turnyrą mylimojo atvykusi palaikyti žinoma moteris pasidalijo bendra jų asmenuke.
Kadre buvo matyti, kaip Oksana meiliai Dominykui bučiuoja į skruostą.
Panašu, kad mylimąjį ji palydės ir jam žengiant į ringą.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Mat socialiniuose tinkluose O. Pikul jau dalijasi akimirkomis iš pasiruošimo renginiui.
Primename, kad pora Valentino dienos proga paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozavo pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodė savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – tuomet brūkštelėjo O.Pikul.
Vėliau žinoma moteris žiniasklaidai patvirtino, jog jie iš tiesų kartu.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas Dirkstysjausmai
