Po dalies blauzdos amputacijos – pirmas Veronikos Povilionienės pasirodymas

Pirmą kartą į auditoriją Veronika kreipėsi po nelengvos operacijos. Neseniai dėl cukrinio diabeto moteriai buvo amputuota pusė blauzdos.
Įteikti apdovanojimą į sceną lipo prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas.
Nors Veronika į ceremoniją pati neatvyko, apdovanojimų metu pasirodė vaizdo įrašas, kuriame ji dėkojo už įvertinimą rankose laikydama M.A.M.A. statulėlę.
„Labai džiaugiuosi, kad ne aš buvau įvertinta, mano tik pavardė, bet, kad buvo įvertinta mūsų tautos kūryba. Tai yra pats svarbiausias dalykas mano gyvenime.
Kokių gražių dainų turėjome, kokios gražios tautosakos turėjome ir kaip greitai ji pamirštama. Džiaugiuosi, kad pamažėle, bet ji pradeda atgyti.
Man teko laimė dalyvauti šiame procese, nemėgstu šio žodžio, bet, ką darysi, nesugalvoju kito. Tiesiog džiaugiuosi, kad gyvenimas mane suvedė su labai gražiais žmonėmis. Kartais, kai pabumbame, kad tų gražių žmonių vis mažėja, labai džiaugiuosi, kad mane supa labai gražūs žmonės.
Ačiū, pirmiausia, norėčiau pasakyti visiems savo protėviams, kad paliko tokį milžinišką palikimą. Naudokimės juo, gerbkime jį, puoselėkime ir perduokime savo vaikams, savo šeimoms. Labai džiaugiuosi, kad mano vaikai, mano šeima ir dainuoja, ir myli tai, ką aš taip mylėjau“, – kalbėjo V. Povilionienė.
Primename, kad dainininkė jau kelis mėnesius leidžia ligoninėje.