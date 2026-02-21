Po kalbų apie galimai pavogtą M.A.M.A. apdovanojimo statulėlę – L. Lučiūno kirtis: „Vagie, tu kvailys“

Dar prieš prasidedant ceremonijai, visas dėmesys krypo į raudonąjį kilimą. Juo žengė ne tik žinomi atlikėjai, bet ir pramogų pasaulio atstovai, kurių įvaizdžiai šiemet išsiskyrė apgalvotomis detalėmis ir drąsiais sprendimais.
Vieni rinkosi akį traukiančius ir netikėtus derinius, tuo tarpu kiti demonstravo laikui nepavaldžią eleganciją bei subtilumą.
Renginio nepraleido ir buvęs Leon Somov & Jazzu prodiuseris Lauras Lučiūnas, kuris dar prieš apdovanojimus prakalbo apie didžiulį netikėtumą.
L. Lučiūnas paaiškino, kas įvyko su dingusiu „M.A.M.A.“ apdovanojimu: „Smarkiai rizikuoja“
Ketvirtadienį pasklido netikėta žinia, kad lombarde parduodama statulėlė, 2016 metais apdovanojimų metu įteikta Justei Arlauskaitei-Jazzu ir jos kolegai Leonui Somovui.
Apie šį netikėtumą vyras plačiau papasakojo portalui Lrytas.
„Kol kas niekas neišsisprendė, vyksta vidinis tyrimas. Pats apdovanojimas, regis, tikras, tai pasižiūrėsime, pas ką jų trūksta.
Jazzu su Leonu yra gavę daugiausiai apdovanojimų, tai nieks nesupaiso, kiek ten jų yra ir kurioje jie vietoje.
Po renginio suskaičiuosime, kiek jų yra. Jeigu jis yra tikras ir pavogtas, manau, kad lombardas labai stipriai rizikuoja pardavinėdamas jį. Tada jau bus kriminalinė byla“, – aiškino jis.
L. Lučiūnas pabrėžė norintis išsiaiškinti tiesą ir visais įmanomais būdais sieks tą padaryti. Visgi jam iki šiol nesuprantamas vienas dalykas.
„Yra vidinis noras išsiaiškinti, tik man užkliuvo vienas dalykas – kodėl taip pigiai pardavinėja? Jį pagaminti kainuoja brangiau. Ir jeigu jis yra tikras: „Vagie, tu kvailys, turėtų būti žymiai brangiau“, – šyptelėjo L. Lučiūnas.
Galiausiai Lauras atskleidė, ką jam apskritai reiškia šie apdovanojimai, kuriuose tenka dalyvauti jau ne pirmą kartą.
„Man šie apdovanojimai yra kaip klasiokų, kurių ilgą laiką nematei, susitikimas. Labai geras jausmas sugrįžti, džiaugiuosi dėl kelių nominacijų. Džiaugiuosi, kad tarp jų šiais metais yra džiazas ir metalas“, – kalbėjo L. Lučiūnas.
