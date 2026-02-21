Po M.A.M.A. apdovanojimų – šiurkštus D. Dirkščio žingsnis: N. Bierancui mestelėjo kandžią repliką

Į ceremoniją Dominykas atvyko su keletu draugų. Vaikščiodamas po užkulisius jis sveikinosi su žinomais šalies žmonėmis, jį beveik visą laiką sekė viską fiksuojantis draugas.
Vėliau socialiniuose tinkluose D. Dirsktys pasidalijo įrašu su N. Bierancu ir pridėjo: „Sorry, Oksana, turiu blogų naujienų“.
Neseniai apie santykius su kovotoju prisipažinusi O. Pikul tik brūkštelėjo „Oi“.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Visgi, vėliau į socialinius tinklus Dominykas įkėlė tą pačią nuotrauką tačiau jau su kitokiu prierašu.
„Su gaidžiu“, – šiurkščiai rašė jis.