ŽmonėsVeidai ir vardai

Po M.A.M.A. apdovanojimų – šiurkštus D. Dirkščio žingsnis: N. Bierancui mestelėjo kandžią repliką

2026 m. vasario 21 d. 14:17
Lrytas.lt
M.A.M.A. apdovanojimuose netrūko skandalų. Į renginį atvykęs kovotojas Dominykas Dirkstys rėžė nemalonią repliką nuomonės formuotojui Nagliui Bierancui.
Daugiau nuotraukų (5)
Į ceremoniją Dominykas atvyko su keletu draugų. Vaikščiodamas po užkulisius jis sveikinosi su žinomais šalies žmonėmis, jį beveik visą laiką sekė viską fiksuojantis draugas.
Vėliau socialiniuose tinkluose D. Dirsktys pasidalijo įrašu su N. Bierancu ir pridėjo: „Sorry, Oksana, turiu blogų naujienų“.
Neseniai apie santykius su kovotoju prisipažinusi O. Pikul tik brūkštelėjo „Oi“.

V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu

Visgi, vėliau į socialinius tinklus Dominykas įkėlė tą pačią nuotrauką tačiau jau su kitokiu prierašu.
„Su gaidžiu“, – šiurkščiai rašė jis.
Susiję straipsniai
Naglis BierancasDominykas DirkstysM.A.M.A. apdovanojimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.