Po necenzūrinių „Luctus“ gestų tiesioginio M.A.M.A. eterio metu – griežta B. Aleksandravičiaus reakcija

„Kiek daug gražiai pasipuošusių lavonų. Tai 10 metų pritrūko, kad šviesuomenė patikėtų mūsų kūrybiniu potencialu.
Tai ta proga norėčiau padėkoti – ačiū jums už nieką. Ačiū, Lietuva. Nomeda, tikiuosi tavo dukra neklausys mūsų“, – kalbėjo vienas iš grupės narių.
Tūkstančių žiūrovų akivaizdoje – tiek arenoje, tiek prie televizorių ekranų visoje Lietuvoje – grupės nariai rodė ir necenzūrinius gestus. Vidurinį pirštą jie parodė ir žurnalistams.
Publika nustėro tokiu grupės narių elgesiu ir, regis, nesuprato, kas vyksta. Salėje pasigirdo pasimetę balsai ir švilpimas.
Nuslūgus apdovanojimų šurmuliui į tokį grupės poelgį socialiniuose tinkluose sureagavo B. Aleksandravičius.
„Turėjote vieną šansą.
Niekas niekada nepamirš tėtės apdovanojimų „Mandagoros“ išstojimo. Per tuos visus metus iki šiandienos daug kas keitėsi. Mirė sunkiosios muzikos festivaliai. Scenai reikėjo ypatingo palaikymo. Kūrėsi naujos grupės. Scena lyg ir stiprėjo, įvairėjo. Bet visa tai vyko „viduje“.
Ir tada – pirmą kartą plačiai masei atstovėti visą metalo sceną išrinktas tampate jūs ir į***at realiai tokį patį šūdą kaip prieš eilę metų „scenos veidu“ tapęs išvažiavimas su greitąja.
Tai nėra pas jus noro, kad į jus nebežiūrėtų kreivai? Jūs vis dar norit, kad jus asocijuotų su bromais, bambaliais ir juodom panagėm? Panašu, kad nematot, kas vyksta Europos ir Amerikos televizijoj su metalo scena. Ačiū už nieką?
Tu gauni daugiautūkstantinį crowdą ir PIRMAS GALI TARTI ŽODĮ UŽ SCENĄ. Tai jums ačiū už nieką. Lietuvos metalo scena kur buvo ten pat ir liko. Užtraukta ant rankinio. Prieš kiek žmonių grojot kalėjime? 100? 300? Nes žiauriai „exclusive“?
Ar dėl to, kad nesurenkat daugiau? Galit pagaliau kažkas kažką padeliverint? Žinau, kad už kadro kalbos pasidalins perpus – vieni sakys „bl**, jo, chebra, mldc, VA, ČIA TAI STATEMENTAS“, – komentavo jis.
Į tokį savo pasisakymą socialiniuose tinkluose jau sureagavo ir pati grupė.
„Jeigu jūs manote, kad vakarykštė mūsų padėka „už nieką“ gražiai pasipuošusiems lavonams buvo tiesiog provokacija, tai labai klystate – mes ištransliavome aiškią žinutę apie mūsų šalies 90 % piliečių požiūrį į metalo muzikos žanrą.
Lietuvos populiariausi muzikos atlikėjai gauna nacionalinį eterį ir renka pilnas arenas, tačiau užsienyje jie yra niekam neįdomūs ir absoliučiai nereikšmingi (išskyrus kelis retus atvejus). Tuo tarpu jau daugiau kaip DVIDEŠIMT metų lietuviškos metalo grupės koncertuoja ir turuoja užsienyje (mes, Crypts of Despair, Obtest, Nahash, Awakening Sun, Au-Dessus, Sisyphean, JUODVARNIS, Phrenetix, Black Spikes ir kitos) – jos atkakliai ir neatlygintinai atlieka solidų lietuviškos kultūros ambasadorių vaidmenį užsienyje.
O jūs plojate, nešate savo pinigus, skirstote paramas ir finansavimą atlikėjams, kurių aukščiausias siekis yra nebent pagroti Žalgirio arenoje. Už ką mes jums turėtume dėkoti?
Kaip manote, kiek iš vakarykščių atlikėjų / grupių, kurios lipo į sceną atsiimti apdovanojimų, yra žinomi ir aktualūs užsienyje? Mes per 25 egzistavimo metus esame groję ne tik Baltijos šalyse, bet ir Vokietijoje, JK, Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Lenkijoje.
Mūsų tekstus (lietuvių kalba) ir muziką žino plati tarptautinė metalo bendruomenė, ir visa tai mes pasiekėme be niekieno pagalbos, niekam nepataikaudami ir nesprausdami savęs į jokius kūrybinius rėmus vien tam, kad kažkam įtiktume.
Norime nuoširdžiai padėkoti M.A.M.A, kad pagaliau atkreipė dėmesį į metalo muziką ir suteikė mums ir kitoms grupėms galimybę ne tik būti įvertintiems, bet ir būti išgirstiems. Taip pat dėkojame savo gerbėjams bei kolegoms, kurie aukoja savo gyvenimą tam, kad šis žanras būtų gyvas.
Visiems kitiems jau padėkojome vakar. Visi jūsų blizgučiai – dabar mūsų“, – rašė jie.