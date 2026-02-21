Po žinios apie santykius – pirmas viešas O. Pikul ir D. Dirksčio pasirodymas kartu: pademonstravo karštą bučinį

Tiesa, pora buvo užfiksuota neįprastai. Prieš kovą D. Dirksys į ringą lipo dainuojant Oksanai ir jos bičiulei Monikai Kvietkutei.
Įspūdingus šou elementus kovotojas rodo prieš kiekvieną pasirodymą, o šį kartą jį palaikė ir mylimoji.
Prieš D. Dirksčiui žengiant į ringą „Žalgirio“ arenos ekranuose pasirodė trumpas filmukas, kuriame jis buvo įsiamžinęs su O. Pikul.
„Oksana, turiu tau klausimą ir labai rimtą. Varom kartu į kovą, mano kovą, kurioje aš dominuosiu, kurioje mano varžovas kris“, – pradėjo jis.
Oksana tęsė: „Tu rimtai? Kas tu toks?“.
„O tu nežinai? Aš esu jis. O tu gali būti ji. Elegancija, grožis, įmonė. Žodžiu tobulas derinys“, – toliau kalbėjo Dominykas.
Oksana atšovė: „Su juo aš niekur neisiu“.
„Bruce'as Lee yra pasakęs. Nebijok būti vienas, baiminkis būti toks kaip visi. Kovotojas išmoksta stovėti vienas ne dėl to, kad nieko neturi, o todėl, kad jam nieko nereikia“, – užbaigė Dominykas.
Jam išėjus areną pirmasis savo pasirodymą surengė Mino. Arena šėlo pagal jo dainą „Dėl meilės mirt galiu“.
O vyšnia ant torto tapo O. Pikul ir M. Kvietkutės pasirodymas. Garsiais plojimais ir šūkiais dainininkės atliko dainą „
Olialia pupytės“. Dainos pabaigoje įvyko ir tai, ko daugelis nesitikėjo. Oksana Dominyką apdovanojo itin karštu bučiniu į lūpas.
Kovą D. Dirkstys laimėjo.
Primename, kad pora Valentino dienos proga paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozavo pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodė savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – tuomet brūkštelėjo O.Pikul.
Vėliau žinoma moteris žiniasklaidai patvirtino, jog jie iš tiesų kartu.
