Po žinios apie santykius – pirmas viešas O. Pikul ir D. Dirksčio pasirodymas kartu: pademonstravo karštą bučinį

2026 m. vasario 21 d. 22:05
Lrytas.lt
Šeštadienį sporto aistruoliai susirinko Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur vyksta „UTMA 17“ turnyras. Jame pirmą kartą drauge pasirodė per Valentino dieną apie santykius pranešę kovotojas Dominykas Dirkstys ir vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul.
Tiesa, pora buvo užfiksuota neįprastai. Prieš kovą D. Dirksys į ringą lipo dainuojant Oksanai ir jos bičiulei Monikai Kvietkutei.
Įspūdingus šou elementus kovotojas rodo prieš kiekvieną pasirodymą, o šį kartą jį palaikė ir mylimoji.
Prieš D. Dirksčiui žengiant į ringą „Žalgirio“ arenos ekranuose pasirodė trumpas filmukas, kuriame jis buvo įsiamžinęs su O. Pikul.

„Oksana, turiu tau klausimą ir labai rimtą. Varom kartu į kovą, mano kovą, kurioje aš dominuosiu, kurioje mano varžovas kris“, – pradėjo jis.
Oksana tęsė: „Tu rimtai? Kas tu toks?“.
„O tu nežinai? Aš esu jis. O tu gali būti ji. Elegancija, grožis, įmonė. Žodžiu tobulas derinys“, – toliau kalbėjo Dominykas.
Oksana atšovė: „Su juo aš niekur neisiu“.
„Bruce'as Lee yra pasakęs. Nebijok būti vienas, baiminkis būti toks kaip visi. Kovotojas išmoksta stovėti vienas ne dėl to, kad nieko neturi, o todėl, kad jam nieko nereikia“, – užbaigė Dominykas.
Jam išėjus areną pirmasis savo pasirodymą surengė Mino. Arena šėlo pagal jo dainą „Dėl meilės mirt galiu“.
O vyšnia ant torto tapo O. Pikul ir M. Kvietkutės pasirodymas. Garsiais plojimais ir šūkiais dainininkės atliko dainą „
Olialia pupytės“. Dainos pabaigoje įvyko ir tai, ko daugelis nesitikėjo. Oksana Dominyką apdovanojo itin karštu bučiniu į lūpas.
Kovą D. Dirkstys laimėjo.
Primename, kad pora Valentino dienos proga paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozavo pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodė savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – tuomet brūkštelėjo O.Pikul.
Vėliau žinoma moteris žiniasklaidai patvirtino, jog jie iš tiesų kartu.
