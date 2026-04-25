„OnlyFans“ žvaigždė G. Bieliauskaitė paviešino privatų susirašinėjimą su D. Dirksčiu: žinutėse – flirtas

Visi su smalsumu stebi, kaip toliau rutuliosis ši istorija. Aišku tik viena: dėmesį jiedu moka sukaustyti.
Dabar „OnlyFans“ žvaigždė Gerda Bieliauskaitė paviešino jos susirašinėjimą su Dominyku Dirksčiu.
„O kažkada ir aš turėjau šansą. O dabar matau, kaip elgiasi su Oksana gražiai ir galėjau galbūt aš po toksiškų santykių. Sėkmės jiems“, – brūkštelėjo ji.
Susirašinėjime matyti, kad D. Dirkstys G. Bieliauskaitę kvietė kartu skristi į Tailandą.
„Romoj aš pasaulio čempionate rytoj finalas dėl aukso. Laimiu ir galvoju skristi pailsėti į Tailandą. Skrendam?“ – Gerdai rašė jis.
„Į Tailandą tai kažkaip nežinau, bijau aš ten. Man normaliai galėtų būt geriau“, – atsakė Gerda.
„Su manimi neturi bijoti nieko“, – atrašė jai Dominykas.
„Man su sveikata nekas, todėl turiu Lietuvoj sėdėt“, – rašė Gerda.
„Kai Lietuvoj būsi, galim susitikt“, – kvietė kovotojas.