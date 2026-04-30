Vilniuje – stilingas susitikimas: žinomos moterys pažindinosi su mada ir naujais skoniais

2026 m. balandžio 30 d. 17:42
Šiandien mada neapsiriboja tik drabužiais – organiškai įsilieja į erdves ir skonius, peržengdama tradicinius formatus. Tuo įsitikino ir žinomiausios šalies stileivos, susirinkusios į estetikos ir skonių popietę, bene madingiausioje sostinės kavinėje, kurioje pristatyta ne tik prancūzų prekių ženklo naujausia drabužių kolekcija, bet ir šiai progai sukurti išskirtiniai desertas ir gėrimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (99)
Mada gali būti ne tik matoma, bet ir ragaujama. Neseniai duris pravėrusioje senamiesčio kavinėje „Café de Pacai“ gausus būrys žinomų moterų apžiūrinėjo naujausią šiltojo sezono „Maje“ kolekciją ir skanavo specialiai virtuvės šefo Evaldo Juškos šiai progai sukurtą desertą ir gėrimą, kuriuos kiekvienas galės padegustuoti visą gegužės mėnesį: jogurto ir chantilly kremas, mėlynių džemas, pasiflorų crémeux, kreminio sūrio putėsiai ir matcha Madeleine nepaliko abejingų.
Renginio metu pristatytą naujausią „Maje“ kolekciją įkvėpė jūrinė tematika: lengvi, burę primenantys audiniai, mėlyni, geltoni atspalviai ir natūralios detalės kūrė lengvumo ir laisvės pojūtį.
Kolekcijoje svarbi vieta tenka ir rudai spalvai, kuri tampa netikėtu, tačiau itin aktualiu sezono akcentu. Drabužiai skirti šiuolaikinei, savimi pasitikinčiai moteriai, nebijančiai keisti krypties ir ieškoti naujų horizontų.

Į šventinę popietę, kurią inicijavo „Aprangos“ grupė, atvyko šio drabužių prekių ženklo ambasadorės Emilija Viskontaitė ir Emilija Dagytė, kurios kolekciją interpretavo per savo individualų stilių – nuo lengvo, kasdieniško miesto ritmo, iki išgrynintos, vakarui skirtos elegancijos.
Renginyje taip pat dalyvavo Karolina Meschino, Dalia Belickaitė, Indrė Kavaliauskaitė, Ieva Mackevičienė, Inidė Jasnauskaitė, Reda Mickevičiūtė, Santa Mišenytė, Aušrinė Ugianskienė, Austėja Jablonskytė-Žalė, Agnė Gilytė, Vaida Gudonytė, Irina Sinė, Monika Kazakevičiūtė, Eglė Barauskienė, Gintarė Janavičienė ir kt.
Turinio kūrėjos Karolinos Meschino gyvenimas – spalvingas ir ryškus, o tai atsispindi ne tik jos būsimų namų interjere, bet ir drabužinėje. Nėra spalvos, kurios Karolina nemėgtų, o ir tinka jai viskas.
Karolina Meschino.
Karolina Meschino.
Leonardo Borotinsko nuotr.
Tiesa, nuomonės formuotoja atskleidė, kad šį sezoną ji ypač prijaučia švedų atlikėjos Zaros Larsson dainos „Midnight Sun“ įvaizdžio stilistikai.
„Bligučiai, disco stilius, spalvos – visa tai man labai patinka ir atspindi mano vidinę būseną. Jau matau, kaip šios vasaros garderobas pildysis ryškiais drabužių deriniais. Atsikratau visko, kas sena, nes noriu, kad mano spinta blizgėtų ir švytėtų visomis spalvomis. Juodos taip pat neatsisakau, bet šios spalvos drabužius renkuosi tada, kai būnu piktesnė“, – šypsosi K. Meschino.
Renginio metu pakalbinta nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė patikino, kad pirkinius gerai apgalvoja, nepaisant to, jie kainuoja pigiai ar brangiai. Stengiasi, kad drabužiai tarnautų ne vieną sezoną, todėl keičiantis metų laikams pagrindinius rūbus visada turi, juos paįvairindama išskirtiniais akcentais, sezono madingiausiomis detalėmis.
„Jeigu matau, kad kažkas labai patinka, kelias dienas pasvarstau, ar man to iš tiesų reikia. Gal nustebinsiu, bet mano rūbų spinta nėra didelė – nemėgstu apsikrauti drabužiais, kurių beveik nedėviu. Į svečius užsukusios draugės paprašo parodyti savo drabužinę, ir labai nustemba išvydusios vieną rūbų spintą. Jeigu drabužis metus laiko kabo nedėvimas, vadinasi, jam laikas iškeliauti“, – kalbėjo ji.
Indrė prisipažino, kad ją traukia ryškios spalvos, bet rinkdamasi apdarus dažniausiai susigundo tamsesniais, neutralesniais tonais: „Juoda, balta, ruda, kūno spalvos.“
 Renginio akimirka.
 Renginio akimirka.
Leonardo Borotinsko nuotr.
Renginių vedėja ir turinio kūrėja Indrė Kavaliauskaitė sako, kad jos vasaros garderobas suskirstytas į dvi dalis: vieną sudaro laisvalaikio drabužiai, kitą – proginiai apdarai, skirti šventėms ir vedamų renginių įvaizdžiui kurti.
„Mano stilių dažniausiai diktuoja pati renginio tematika, į kurią žiūriu atsakingai. Pasiruošimui skiriu nemažai dėmesio, nes man svarbu, kad viskas, ką darau scenoje, ir kaip joje atrodau, būtų ne tik gražu, bet ir atitiktų kontekstą.
O štai kasdienybėje laikausi paprastos taisyklės: jeigu drabužis reikalauja daugiau dėmesio ir priežiūros negu mano vaikai, jis mano spintoje ilgai neužsibūna. Tas pats galioja spalvoms ir deriniams. Man svarbu, kad viskas būtų lengva, natūralu ir nereikalautų per daug pastangų. Vasarą aš noriu gyventi, o ne derinti“, – nusijuokė Indrė.
