„Pasakoje“ – „Ir velnias dėvi Prada 2“ premjera: rinkosi žinomi svečiai

20 metų lauktas „Ir velnias dėvi Prada 2“ viso pasaulio kino teatruose startuoja šiandien, penktadienį. Per šitiek metų mados pasaulis pasikeitė ir legendinė žurnalo redaktorė Miranda, įpratusi viską valdyti vienu žvilgsniu, turi nuspręsti – prisitaikyti ar prarasti viską, ką kūrė dešimtmečiais. Pasaulinės premjeros išvakarėse „Pasakoje“ vienos pirmųjų filmą jau išvydusios Beatrich, Žiedūnė Mardosaitė, Emilija Knyzelytė-Jočionė ir Reda Mickevičiūtė pasidalino įspūdžiais.
Pasak jų, kultinio filmo tęsinys išlaikė pirmosios dalies nuotaiką ir aurą. „Dabar daug kas daro prieš 10 ar daugiau metų išleistų filmų tęsinius, bet jie atrodo per crispy, per naujoviškai. O norisi skonio būtent tokio filmo, koks jis buvo pirmoje dalyje. Šiam filmui pavyko išlaikyti savo magiją, išliko pirmojo filmo jausmas ir skonis. Tikrai pavyko“, – dalinosi „Pasakoje“ sutikta muzikos atlikėja ir prodiuserė Beatrich.
Jai antrino aktorė Žiedūnė Mardosaitė. „Tikėjausi kažko panašaus į pirmą dalį, taip ir buvo. Buvo smagu matyti per 20 metų pasikeitusius aktorius, tik Meryl Streep nepasikeitė! Kaip įspūdingai ji atrodo, o jai – 76 metai! Buvo gera į ją žiūrėti kaip į pavyzdį ikoniškos moters, kuri kartu yra tokia jautri ir tikra.“
Susiję straipsniai
„Smagu pamatyti antrą dalį, nes tai buvo iconic paauglystės filmas. Pratęsimas – toks pat kultinis. Šį filmą esu žiūrėjusi daugybę kartų įvairiose situacijose, man tai buvo ir tebėra comforting filmas. Smagu į jį pasiimti draugę ar net vyrą, vaikiną – jie šį filmą taip pat yra žiūrėję su savo mamomis ar sesėmis“, – po išankstinės premjeros sakė stilistė Emilija Knyzelytė-Jočionė.
„Legendinis filmas. Man jį įdomu žiūrėti dar ir dėl to, kad mano darbas susijęs su žurnalais, o prieš 18 ir pati dirbau mados redaktore. Visada įdomu palyginti, kiek filme yra teisybės iš žurnalo gyvenimo. Žinoma, pas mus ne taip puošiamasi, kaip to žurnalo redakcijoje, bet panašumų yra, pavyzdžiui – stresas patikti žmonėms ar surinkti reklamų“, – po filmo šypsojosi fotografė, stilistė Reda Mickevičiūtė.
„Ir velnias dėvi Prada 2“ „Pasakoje“ rodomas jau nuo šiandien, o kino teatras savo žiūrovams šį sezoną žada dar daugiau specialių seansų ar renginių. „Mylime savo žiūrovus, todėl juos lepiname, – šypsosi „Pasakos“ vadovas Donatas Ivoška. – Jiems nuolat rengiame ypatingas ypatingų filmų peržiūras ir dar prieš visiems išlekiant į vasarą, pasirūpinome rinktine programa. Gegužę pradėję kultinio filmo tęsiniu, jau neužilgo pradėsime švęsti ir 12 dieną prasidėsiantį Kanų kino festivalį – „Pasakoje“ rodysime „Auksine palmės šakele“ anksčiau įvertintus filmus: nuo klasikos iki šiuolaikinio kino šedevrų.“
„Tęsime ir mūsų žiūrovų pamėgtą kultinių ir populiarių filmų ciklą „Popkornai ir popkultūra“ – šį mėnesį rodysime gerai žinomą „Užsispyrusią blondinę“ su Reese Witherspoon. O jau šį sekmadienį į kino teatrus labai kviečiame nemokamai atsivesti mamas – specialiai joms parengėme įvairiems skoniams įtiksiančių filmų repertuarą“, – į „Pasaką“ kviečia D. Ivoška ir atskleidžia, kad „Ir velnias dėvi Prada 2“ gerbėjams turės ir daugiau naujienų – liepos repertuare nuguls aktorės Meryl Streep retrospektyva su ikoniškiausiais jos vaidmenimis.