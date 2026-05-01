Policijai su narkotikais įkliuvo komikas Olegas Šurajevas

„Vakar buvo gautas pranešimas, kad „Vilnius Comedy Club“ jaunuoliai galimai turi narkotinių medžiagų. Atvykę pareigūnai (…) rado galimai narkotinių medžiagų pas 1988 m. gimusį vyrą“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) atstovė Julija Samorokovskaja.
Ji Eltai patvirtino, jog tai – komikas O. Šurajevas.
„(Policija – ELTA) pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal 259 straipsnio 1 dalį“.
Susiję straipsniai
Šiame Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnyje numatyta atsakomybė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
