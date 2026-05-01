ŽmonėsVeidai ir vardai

Policijai su narkotikais įkliuvo komikas Olegas Šurajevas

2026 m. gegužės 1 d. 13:01
Ketvirtadienio vakarą sostinės policijai įkliuvo narkotikų turėjęs komikas Olegas Šurajevas.
Daugiau nuotraukų (7)
„Vakar buvo gautas pranešimas, kad „Vilnius Comedy Club“ jaunuoliai galimai turi narkotinių medžiagų. Atvykę pareigūnai (…) rado galimai narkotinių medžiagų pas 1988 m. gimusį vyrą“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) atstovė Julija Samorokovskaja.
Ji Eltai patvirtino, jog tai – komikas O. Šurajevas.
„(Policija – ELTA) pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal 259 straipsnio 1 dalį“.
Šiame Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnyje numatyta atsakomybė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
.
Olegas ŠurajevasPolicija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.