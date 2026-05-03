Paviešintas retas Giulijos ir Monikos Falcon praeities kadras

Savo žinomą mamą, dainininkę Giuliją Baužienę pasveikino operos solistė Monika Falcon.
Moteris savo „Instagram“ paskyroje paviešino trumpą vaizdo įrašą, kuriame sudėjo gražiausias akimirkas su mama.
„Mamyte, kaip gerai, kad turiu tave. <...> vienintelė tokia. Myliu tave, su mamyčių diena! Bučkis“, – rašė Monika.
Įdomu tai, kad vienas iš paviešintų kadrų darytas dar tada, kai Monika buvo paauglė.
Jame matyti, kaip Monika ir Giulija stovi apsikabinusios scenoje ir kartu dainuoja.
