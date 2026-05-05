Eskedar Maštavičienė parašė laišką Valdui Benkunskui: kreipėsi su prašymu

Žinoma moteris jam parašė laišką, kuriame prašė padėti lietuvių kalbos mokymąsi padaryti prieinamą.
„Jau trečius metus iš eilės mano brangi draugė Lina, kiekvieną šeštadienį mano kavinėje „Eskedar Coffee Terrace“ Eskedar Coffee esanti Parodų erdvė Istorijų namai / House of Histories organizuoja nemokamus lietuvių kalbos mainus, kurie trunka 1,5 valandos.
Mokytojai yra paprasti lietuviai, norintys padėti kitiems, jokios politikos, jokių peticijų.
Žmonės norėtų išmokti lietuvių kalbos. Būdami šio didžio miesto meru, galėtumėte padaryti kalbos mokymąsi prieinamą, smagų ir prasmingą.
Kaip ir „Pink Soup“ Festivalis, Vilnius is My City iniciatyva.
Jei pritrūksta idėjų, mes, immigrantai, mylintys šią šalį ir miestą, jums padėsime. Bet jei jūsų tikslas yra trumpizmas, esate teisingame kelyje!“ – rašė ji.