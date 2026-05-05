Renginys subūrė išskirtinę publiką – tarp svečių buvo galima sutikti ir žurnalistus Renatą Šakalytė su vyru Viktoru Jakovlevu.
Fotografams pozavęs žinomas vyras atrodė gerokai pasikeitęs ir vos atpažįstamas: juodus plaukus pakeitė žili, o veidą puošė stilingi ūsai, akiniai.
Pastaruoju metu jis – retas svečias viešumoje.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad sausio pradžioje V. Jakovlevas paliko LNK televiziją.
„Žinia apie profesinio etapo pabaigą žinomas žurnalistas pasidalijo socialiniuose tinkluose. Anot jo, sprendimas subrendo natūraliai, pasikeitus projektų kryptims.
„Po beveik 13 metų baigėsi vienas mano profesinis etapas LNK TV /InfoTV naujienų tarnyboje. Jis buvo ilgas ir gražus. Per tuos metus tiesioginiame eteryje praleidau daugiau nei 5000(!) valandų.
Rimtai, suskaičiavau.
Šimtai interviu prieš televizijos kameras: prezidentai ir ministrai pirmininkai; mintinai skaičiuojantys ekonomistai, menininkai, kurie žino, kas negerai su šituo pasauliu; mokslininkai, kurie tuoj šaus šampaną, nes jų kolegos laimėjo Nobelio premiją; gydytojai, sportininkai, kurie pirmą kartą kalbėjo viešai, visokie nutrūktgalviai rekordų siekėjai (tikiuosi jie vis dar sveiki)... buvo labai įdomu“, – skelbė jis.