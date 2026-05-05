Japonijos skoniai užkariavo Vilnių: į išskirtinį renginį susirinko žinomi svečiai

Šias tendencijas atspindėjo išskirtinis verslininkės Daivos Breivės organizuotas vakaras Vilniuje, „Sushi Lounge“ restorane, kur svečiai leidosi į pažintinę kelionę po japoniškų skonių pasaulį. Renginyje susijungė kruopščiai apgalvotas degustacinis meniu ir profesionaliai pristatytos japoniško viskio „Nikka“ skonių dermės, atskleidusios netikėtus gastronominius derinius.
Vakaro gidu tapo ilgametę patirtį prestižiniuose Londono japoniškos virtuvės restoranuose sukaupęs someljė Edgaras Kazokaitis, kuris svečiams pristatė ne tik skonių derinimo principus, bet ir japoniškos kultūros subtilybes. Degustacinį meniu kūrė profesionalus šefas Mantas Karalius, meistriškumą tobulinęs „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintuose užsienio restoranuose. Vakaro meniu buvo sudėliotas tarsi nuosekli skonių istorija – nuo subtilių jūros gėrybių interpretacijų iki išraiškingos wagyu jautienos ir juodųjų ikrų kulminacijos, o desertu tapo lengvas ir žaismingas „Yuki Mochi“.
Svarbi vakaro dalis buvo skirta ir japoniško viskio gamybos istorijos pažinimui. Svečiai buvo supažindinti su Masataka Taketsuru istorija – būtent jis laikomas japoniško viskio pradininku, dar XX a. pradžioje studijavusiu šio gėrimo gamybos subtilybes Škotijoje. Būtent ten jis sutiko škotę Ritą, kuri tapo jo gyvenimo partnere – pora susituokė ir kartu grįžo į Japoniją, kur pradėjo kurti japonišką viskį. 1934 m. jie įkūrė pirmąją „Nikka“ distileriją Hokaido saloje, taip padėdami pamatus visai industrijai.
Vakaro metu akcentuota, kad japoniško viskio gamybos tradicija išsiskiria ypatingu dėmesiu detalėms – nuo kruopščiai atrenkamų žaliavų iki skirtingų regionų mikroklimato įtakos skoniui. Kaip vienas šios tradicijos pavyzdžių pristatyti „Nikka“ viskiai, atspindintys japoniško viskio gamybos ištakas ir vystymąsi bei glaudžiai susiję su formavimosi istorija.
Vakaro atmosferą papildė ir meninė programa – svečius pasitiko dvi aktorės, įkūnijusios tradicinį japonišką geishos įvaizdį. Jos atliko šokį su japoniškais skėčiais bei deklamavo Miura Chora haiku poeziją, subtiliai perteikdamos japoniškos estetikos lengvumą ir harmoniją. Šis pasirodymas tapo organiška vakaro dalimi, dar labiau sustiprinusia kultūrinės patirties pojūtį.
Renginys subūrė išskirtinę publiką – tarp svečių buvo galima sutikti krepšininkus Darjušą ir Kšyštofą Lavrinovičius su žmonomis Edita ir Tatyana, advokatę Aušrą Ručienę su vyru Rimu, televizijos laidų vedėją Renatą Šakalytę–Jakovlevą su vyru, žurnalistu ir televizijos laidų vedėju Viktoru Jakovlevu, plastikos chirurgą Donatą Samsanavičių su žmona Ryte, TV laidų vedėją ir prodiuserę Mariją Silickają-Šmatavičienę su bičiule renginių ir radijo laidų vedėja Jekaterina Zibireva, dizainerę Rimantę Rimgailaitę, muzikantę Dianą Dargę, verslininkus Edvardą ir Ingą Račevskij, Gintarę Janavičienę, Mindaugą ir Ingą Šatkauskus bei kitus. Vakaro atmosfera pasižymėjo ne tik aukštu gastronominiu lygiu, bet ir bendrystės jausmu, kuris vis dažniau tampa svarbia tokių patirčių dalimi.
Pasak organizatorės Daivos Breivės, šis vakaras – tik įžanga į platesnę degustacinių patirčių seriją, kviesiančią ir toliau pažinti japoniškos gastronomijos bei viskio gamybos subtilybes. Tokie vakarai rodo, kad gastronomija Lietuvoje vis labiau peržengia tradicinio maisto suvokimo ribas ir tampa būdu pažinti pasaulį. Augantis susidomėjimas Japonija atskleidžia platesnę tendenciją – žmonės ieško ne tik skonių, bet ir istorijų, autentiškumo bei patirčių, kurios leidžia bent trumpam persikelti į kitą kultūrą. Ir būtent tokios iniciatyvos leidžia tai patirti čia, Lietuvoje.