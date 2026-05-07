Po tragedijos V. Pranckiečio giminėje – atvira A. Bilotaitės išpažintis: „Batutus išbraukėme visam laikui“

„Po sunkios ir ilgo gydymo pareikalavusios sūnaus traumos batutus išbraukėme iš pramogų sąrašo. Gavus rimtą pamoką norėjosi perspėti ir kitus, kad pramogos ant batutų pavojingesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir pripučiami batutai kelia ne mažesnes rizikas negu įtempiami.
Prakalbusi apie tai viešai sulaukiau priekaištų ir net grasinimų iš kai kurių verslininkų – pasirodo, žmonės ėmė atšaukinėti užsakymus batutų nuomai. Tąkart, prieš dvejus metus, su kolege Jurgita Sejoniene Seime atsakingų institucijų klausėme, ką turime keisti, kad pramogos ant batutų būtų ne tik smagios, bet ir saugesnės?
Didžiausia problema ne teisinis reguliavimas, kuris atrodo pakankamas. O tai, kad į saugumo reikalavimus, tiksliau, vaikų saugumą vis dar žiūrima pro pirštus: batutų nuomotojai ir pramogų organizatoriai neskiria pakankamai dėmesio supažindinant vaikus ir suaugusiuosius su saugumo reikalavimais. Parašai dažnai būna greiti ir formalūs, be išsamių instrukcijų.
Kai batutai nuomojami privačioms šventėms, dažnai vaikai šokinėja ant jų po kelis ir dar daugiau, ne visada juos stebi suaugusieji, o tai daryti būtina nuolatos.
Daugiau kontrolės ir priežiūros reikėtų ir batutų nuomotojams. Galvojimas, kad mums nieko blogo nenutiks, nepadeda. Padarykime viską, kad vaikai liktų gyvi ir saugūs“, – „Facebook“ rašė A. Bilotaitė.
Plačiau apie skaudžią šeimos patirtį ji papasakojo „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“.
„Trauma buvo tikrai labai rimta. Mano sūnui reikėjo dviejų operacijų, reanimacijos. Buvo ne tik lūžęs kaulas, bet ir pati arterija sužeista, visiškai sutraiškyta“, – „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ kalbėjo A. Bilotaitė.
Pasak jos, nelaimė įvyko per vaikų gimtadienį, kuriame buvo pripučiamas batutas. Politikė pripažino, kad anksčiau ir pati manė, jog tokie batutai yra saugesni.
„Vėliau supratome, kad tiek vienos rūšies, tiek kitos batutai yra labai pavojingi, keliantys daug rizikų. Tai yra padidintos rizikos šaltinis“, – teigė ji.
A. Bilotaitė pabrėžė, kad tėvai dažnai neįvertina galimų pasekmių.
„Užtenka akimirkos ir gali nutikti nelaimė“, – perspėjo politikė.
Ji taip pat neslėpė šiandien kategoriškai nepritarianti tokiai pramogai.
„Aš niekam nerekomenduoju. Esu kategoriškai prieš tokią pramogą“, – sakė A. Bilotaitė.
