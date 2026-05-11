ŽmonėsVeidai ir vardai

„Ryto“ pergalė išjudino V. Benkunską: emocingas momentas prajuokino internautus

2026 m. gegužės 11 d. 18:27
Lrytas.lt
Ispanijoje vykusias FIBA Čempionų lygos finalo kovas gyvai stebėjo gausus būrys Vilniaus „Ryto“ sirgalių. Tarp komandą palaikančių aistruolių netrūko ir žinomų veidų – pirmose arenos eilėse buvo galima išvysti Vilniaus miesto merą Valdą Benkunską su žmona Vismante.
Daugiau nuotraukų (14)
Po istorinės sostinės klubo pergalės socialiniuose tinkluose netruko išplisti emocingas vaizdo įrašas iš tribūnų.
Jame užfiksuota akimirka, kai V. Benkunskas po svarbaus epizodo pašoka iš vietos ir audringai reaguoja į aikštėje vykstančius įvykius – meras plačiai mosikuoja rankomis, džiaugsmingai palaikydamas savo komandą.
Netrukus šalia jo pakyla ir V. Benkunskienė. Tiesa, panašu, kad emocijų pagautas vyras ją netyčia kliudė, mat moters reakcija akimirkai tapo kiek santūresnė.

K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą 

Vis dėlto situacija greitai išsisprendė – įraše matyti, kaip V. Benkunskas apkabina žmoną ir, panašu, jos atsiprašo.
Primename, kad šeštadienį Vilniaus „Rytas“ rezultatu 92:86 nugalėjo Atėnų AEK ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo FIBA Čempionų lygos titulą.
Susiję straipsniai
Neįtikėtinai titulą laimėjusiam „Rytui“ skriejo žymių žmonių sveikinimai: juose – ir kirčiai Šarui

Neįtikėtinai titulą laimėjusiam „Rytui“ skriejo žymių žmonių sveikinimai: juose – ir kirčiai Šarui

Sklaido gandus, kad Nacionalinio stadiono projektas brangs: derina naują sutarties variantą

Sklaido gandus, kad Nacionalinio stadiono projektas brangs: derina naują sutarties variantą

L. Kasčiūnas apie kratas A. Bužinsko namuose: „Aš pats kol kas nesuprantu, kur yra problema“

L. Kasčiūnas apie kratas A. Bužinsko namuose: „Aš pats kol kas nesuprantu, kur yra problema“

Tai – pirmasis sostinės ekipos triumfas Europoje nuo 2009-ųjų, kai tuometis „Lietuvos rytas“, treniruojamas Rimo Kurtinaičio, laimėjo Europos taurę.
Valdas BenkunskasVilniaus Rytas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.