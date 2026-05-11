„Ryto“ pergalė išjudino V. Benkunską: emocingas momentas prajuokino internautus

Po istorinės sostinės klubo pergalės socialiniuose tinkluose netruko išplisti emocingas vaizdo įrašas iš tribūnų.
Jame užfiksuota akimirka, kai V. Benkunskas po svarbaus epizodo pašoka iš vietos ir audringai reaguoja į aikštėje vykstančius įvykius – meras plačiai mosikuoja rankomis, džiaugsmingai palaikydamas savo komandą.
Netrukus šalia jo pakyla ir V. Benkunskienė. Tiesa, panašu, kad emocijų pagautas vyras ją netyčia kliudė, mat moters reakcija akimirkai tapo kiek santūresnė.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Vis dėlto situacija greitai išsisprendė – įraše matyti, kaip V. Benkunskas apkabina žmoną ir, panašu, jos atsiprašo.
Primename, kad šeštadienį Vilniaus „Rytas“ rezultatu 92:86 nugalėjo Atėnų AEK ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo FIBA Čempionų lygos titulą.
Susiję straipsniai
Tai – pirmasis sostinės ekipos triumfas Europoje nuo 2009-ųjų, kai tuometis „Lietuvos rytas“, treniruojamas Rimo Kurtinaičio, laimėjo Europos taurę.