Naujos vietos atidaryme – būrys žinomų veidų: atvyko ir neseniai išsiskyręs D. Meškauskas

Šventinio ryto metu taip pat buvo pristatyta prekių ženklo koncepcija, produktų kūrimo filosofija, individualizuoti sveikatos sprendimai, paskaitos apie sveikatą, sveikatingumo stovyklos, taip pat specialistai svečius konsultavo apie sveiką gyvenseną ir organizmo stiprinimą.
Iš Negyvosios jūros išgaunami mineralai ir pasauliniu patentu apsaugoti produktai yra lietuviško prekių ženklo veiklos dalis. Įmonė, veikianti daugiau nei 14 metų, orientuojasi į gerą savijautą bei organizmo pusiausvyrą, atsakingą vartojimą ir aiškų maisto papildų sudėties pateikimą. Mineralai, tokie kaip magnis, kalis ir kalcis, gaunami iš Negyvosios jūros, valomi ir standartizuojami, o dalis produktų gaminama laikantis tarptautinių kokybės, halalinio ir košerinio sertifikavimo reikalavimų.
„Mes ne tik parduodame – mes padedame suprasti ir puoselėjame sąmoningą požiūrį į gerą savijautą. Svarbiausia, kad maisto papildai papildytų, o ne pakeistų subalansuotą mitybą. Nuolat akcentuojame tvarumą ir skaidrumą – produktai parduodami be antrinių pakuočių, tiesiai iš gamintojo. Taikome pastovią kainodarą be akcijų ar trumpalaikių nuolaidų.
Vartotojams siūlomas „sveikatos žemėlapis“, padedantis pritaikyti papildus pagal gyvenimo būdą, sezoną ar fizinį aktyvumą, o prieš vartojimą visada rekomenduojame pasitarti su specialistu“, – kalbėjo ilgametę patirtį sveikatingumo srityje turintis specialistas, „Biofarmacija Wellness“ bei „Holistinės mokyklos“ vadovas Vytautas Gruzdys.
Renginyje jis taip pat pademonstravo dar vieną savo hobį – grojimą plokščiaisiais varpais. Tai – senovės Graikijos įkvėptas instrumentas, pagamintas pagal varpų meistro Aleksandro Žiharevo metodiką. Jų garsas padeda nurimti nervų sistemai, mažina įtampą ir kviečia pasinerti į gilią atsipalaidavimo būseną.
Per renginį netrūko geros nuotaikos, pokalbių apie sportą, kasdienius įpročius bei motyvaciją rūpintis savimi. Šventės nepraleidusi dainininkė Ingrida Martinkėnaitė jau daug metų domisi sveikatingumo ir geros savijautos temomis. Moteris pasakojo, kad buvo labai smagu susipažinti su Vytautu – abu iš karto atrado bendrų ir įdomių temų apie sveikatą.
„Mūsų pokalbis buvo toks įtraukiantis, kad pora valandų praskriejo lyg pusvalandis. Naujos pažintys visada džiugina, ypač kai sutinki žmogų, su kuriuo taip natūraliai sutampa požiūris ir interesai“, – kalbėjo I. Martinkėnaitė.
Paklausta, kaip pavyksta susigrąžinti jėgas po naktinių koncertų, I. Martinkėnaitė neslėpė, kad tai jai yra didžiausias iššūkis. Kol jos scenos kolegės, grįžusios paryčiais, gali miegoti iki pietų, pati I. Martinkėnaitė vis tiek prabunda aštuntą valandą ryto. Moteris save vadina vyturiu, be to, augina 6 metų dukrą, todėl ankstyvi rytai jau seniai tapo jos rutinos dalimi.
„Dėl savo darbo pobūdžio labai gilinuosi į poilsio temą ir vis ieškau būdų, kaip kuo kokybiškiau pailsėti. Ilgalaikis miego deficitas daro didžiulę žalą tiek kūnui, tiek smegenims. Negali savaitę nemiegoti, o tada per dvi dienas atsigriebti – taip mūsų organizmas neveikia. Net jeigu pavyksta pamiegoti tik tris ar keturias valandas, dieną bandau pamedituoti, pabūti ramybėje, nuraminti mintis, nes galvoje dažnai būna labai daug chaoso. Tai labai didelis darbas su savimi“, – sakė renginio viešnia.
Geros savijautos receptas I. Martinkėnaitei yra kokybiškai maitintis, sportuoti, kasdien užsiimti aktyvia veikla, vartoti pakankamai vandens ir mineralų. Pašnekovė įsitikinusi, kad kiekvienas žmogus turi atrasti savo vidinę pusiausvyrą ir suprasti, kas jam suteikia energijos. I. Martinkėnaitė žino, kad ją ypač pakrauna sportas – aktyvi fizinė veikla jos ne išsekina, o kaip tik suteikia daugiau jėgų.
„Papildų vartoju tiek daug, kad pamačius mano sąrašą kai kam gali būti nejauku. Labai domiuosi šia tema, daug žinau ir į tai gilinuosi. Papildus vartoju kompleksiškai – pagal tai, ko tuo metu reikia mano kūnui. Kartais reikia daugiau energijos, kartais – poilsio, o kartais norisi tiesiog geriau atrodyti. Yra labai daug būdų, kaip papildai gali padėti spręsti tam tikras problemas“, – pasakojo I. Martinkėnaitė.
Buvęs modelis, laisvalaikio drabužių kūrėja Simona Starkutė stengiasi rūpintis ne tik fizine, bet ir psichologine sveikata. Moteris pasakojo, kad jai labai svarbu jaustis laimingai – gyvenime turi netrūkti nuoširdaus juoko, o nuotaikos negali diktuoti subjurę orai.
Tam, kad gyvenime lydėtų teigiamos emocijos, S. Starkutei labai svarbu jausti savo kūną. Moteris jau 2 metus nevartoja alkoholio, stengiasi reguliariai sportuoti, daug vaikšto, valgo kokybiškus produktus, kuriuos perka iš ekologiškų ūkių, didelį dėmesį skiria kokybiškam miegui. Simonos atradimas – subalansuotos mitybos patiekalai, kurie kiekvieną rytą pristatomi prie jos durų. Norėdama pailsėti nuo maisto gamybos ir padailinti kūno linijas prieš vasarą, ji jau ne pirmus metus renkasi šią paslaugą.
„Deja, dėl šiuolaikinio maisto, gyvenimo būdo ir lietuviškų orų negauname visų reikalingų maisto medžiagų. Juokaudama save vadinu papildų karaliene – vartoju įvairius papildus ir tikiu, kad jie prisideda prie mano geresnės savijautos. Žinau, kad stebuklų nėra. Tai yra tęstinis procesas, o efektui pajusti reikia laiko. Turiu tikslą – metus laiko nevartoti jokių vaistų, jokių tablečių. Pamenu, kai žiemą buvau apsirgusi, pasveikau natūraliomis priemonėmis bei maisto papildais. Ligą pavyko įveikti per tris dienas“, – kalbėjo S. Starkutė.
Renginyje apsilankęs šokėjas Deividas Meškauskas pasakojo šiuo metu nevartojantis jokių papildų. Norėdamas gauti išsamią konsultaciją, būtent dėl to ir atvyko į šventinius pusryčius. Šokėjas pradėjo domėtis sveikesniu gyvenimo būdu, daug sportuoja su treneriu, tačiau kartais pritrūksta energijos. D. Meškausko tikslas – sužinoti daugiau apie papildus, kurie galėtų padėti didinti ištvermę ir subalansuoti nervų sistemą.
„Anksčiau sveikata man atrodė nesvarbus dalykas, tačiau pastaruoju metu tam skiriu vis daugiau dėmesio. Pradėjau jausti energijos stygių, todėl natūralu, kad ėmiau galvoti, galbūt kažką darau ne taip – nevisavertiškai maitinuosi, per daug sportuoju, prastai išsimiegu...
Pastebėjau – tam, kad gerai jausčiausi, man labai svarbi mityba ir rutina – stengtis tuo pačiu metu eiti miegoti ir keltis. Jei vakarais tenka dirbti renginiuose, pavargstu ir neišsimiegu – tai iš karto pajaučia mano kūnas. Pasidariau reikiamus kraujo tyrimus ir dabar atvykau į renginį tam, kad specialistai geriausiai patartų, kokie papildai man tiktų“, – kalbėjo garsus šokėjas.
Renginio nepraleido ir atlikėja Eglė Jakštytė. Žinoma moteris pasakojo, kad sulaukusi 30 metų pradėjo pastebėti, jog norint gerai jaustis reikia įdėti pastangų. Kad gerai jaustųsi, E. Jakštytei ypač svarbus miegas, todėl ji neaukoja poilsio dėl vakarėlių ar ilgesnių pasisėdėjimų.
Dainininkė juokėsi, kad vasarą tokie susibūrimai yra neišvengiami, tačiau kitais metų laikais ji stengiasi laikytis rutinos. Anksčiau E. Jakštytė labai nemėgo disciplinos – norėjo laisvės ir kad kiekviena diena būtų skirtinga. O dabar, kaip teigė atlikėja, jaustis gerai yra labai smagu, o prie tokios savijautos itin prisideda sportas ir sveika mityba.
„Nors ir kaip stengiuosi subalansuotai maitintis, ne visada pavyksta su maistu gauti visų reikalingų medžiagų. Todėl nuosekliai vartoju maisto papildus: NMN ilgaamžiškumui ir ląstelių energijai, omega-3, vitaminą D, kolageną, o prieš miegą – magnio bisglicinatą. Gerai savijautai jokių paslapčių nėra, o, mano nuomone, svarbiausia yra balansas. Stengiuosi nenueiti į kraštutinumus, išlikti per vidurį, kad gyvenime nieko netrūktų“, – kalbėjo E. Jakštytė.