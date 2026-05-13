Po P. Vanago ir M. Drobiazko pasirodymo Rusijoje – griežta A. Valinsko reakcija

Apie garsios poros pasirodymą Rusijoje jis kalbėjo 15min tinklalaidėje „Valinskas žino“. Pasak A. Valinsko, tokie pasirodymai šiandienos kontekste atrodo itin skaudžiai ir kelia daug klausimų.
„Visa tai mane labai sukrėtė“, – 15min laidoje kalbėjo jis.
Vis dėlto A. Valinskas pripažino, kad pats faktas jo nenustebino, tačiau nuvylė visa situacijos kryptis.
„Atvirai pasakius, nenustebau, kad taip nutiko, tačiau man buvo labai skaudu matyti, kaip viskas pasisuko ir iki kokio lygio buvo nusirista“, – kalbėjo jis.
Jo teigimu, tokie sprendimai rodo arba istorijos nežinojimą, arba sąmoningą jos ignoravimą.
„Man atrodo, kad čia arba nežinoma savo šalies istorija, arba apsimetama, kad jos nežinai ir neprisimeni. Mano akimis, tai yra tikrų tikriausia savo valstybės išdavystė“, – rėžė A. Valinskas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į platesnį geopolitinį kontekstą ir Rusijos naratyvus karo Ukrainoje fone.
„Dar skaudžiau tai girdėti dabar, kai tuo pat metu kalbama apie tariamai „atgimstantį nacizmą“, nors tie patys veiksmai šiandien vyksta Ukrainoje“, – pridūrė jis.
Primename, kad praėjusį savaitgalį P. Vanagas ir M. Drobiazko dalyvavo Čeliabinske vykusiame Tatjanos Navkos rengiamame šou „Atminties dienoraštis“. Programa buvo skirta Rusijoje minimai Pergalės dienai.
Pasirodymų metu čiuožėjai scenoje pasirodė vilkėdami Raudonosios armijos uniformas, taip pat įkūnijo karo pabėgėlių ir kalinių personažus.
Šou organizatoriai skelbė, kad programa skirta pagerbti „Didžiojo tėvynės karo“ herojus ir svarbiausius karo momentus. Vėliau pasirodymus planuojama rodyti ir kituose Rusijos miestuose – Maskvoje bei Sočyje.