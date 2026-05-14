Indrė Bareikienė gerbėjams pranešė intriguojančią žinią

Jau ne vienerius metus unikalius renginius kurianti žinoma moteris trečiadienio vakarą pranešė netrukus pristatysianti naują dainą.
Socialiniuose tinkluose I. Bareikienė pasidalijo trumpu vaizdo įrašu bei atskleidė, kad jau rytoj pasirodys jos naujausias kūrinys „Drama“.
„Oh my God... Viskas. Kaip ir žadėjau, jau rytoj išeina mano naujausia daina „DRAMA“. O jau šį penktadienį dainuosim ją visos kartu garsiai, su jausmu ir pilna širdim... Aš taaaaip laukiu...“ – socialiniuose tinkluose rašė ji.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Prie naujojo kūrinio dirbo ir būrys gerai žinomų vardų. Indrė dėkojo savo vyrui Vidui Bareikiui, taip pat dainininkams Niko Barisui, Karoliui Talučiui bei muzikos prodiuseriui Pauliui Vaicekauskui-Plucando.
Žinia apie naują kūrinį netruko sulaukti gausybės gerbėjų ir bičiulių reakcijų.
Susiję straipsniai
V. Bareikis prabilo apie patirtus skaudžius išgyvenimus ir lemtingą pažintį su Indre: santykius įprasmino ypatingu simboliu
„Absoliučiai iš savęs graži moteris. Tokio švelniai angeliško žavesio ir velniškai gero humoro jausmo derinys. Sėkmės, mieloji!“ – komentavo viena internautė.
Gerbėjai taip pat neslėpė nekantrumo išgirsti naują kūrinį gyvai.
„Laukiu penktadienio Kaune“, – komentavo viena sekėja.